Gebze’deki binanın yıkılma anı kamerada

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde enkazında 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılan binanın yıkılma anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 6 katlı binanın yıkılma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde enkazında 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılan binanın yıkılma anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Gebze’deki binanın yıkılma anı kamerada 1

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 6 katlı binanın yıkılma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binanın büyük bir gürültüyle yıkıldığı ve hemen ardından etrafı yoğun bir toz bulutunun kapladığı görülüyor. Görüntülerde çökmenin ardından vatandaşların olay yerine doğru koştuğu anlar da yer alıyor.

Gebze’deki binanın yıkılma anı kamerada 2

Enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden Muhammed Emir’in (12) ve Nisa’nın (14) cansız bedenine ulaşılmış, ailenin büyük kızı Dilara (18) ise sağ olarak çıkarılmıştı. Baba Levent (44) ve anne Emine Bilir’i (37) arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gebze’deki binanın yıkılma anı kamerada 3

Kaynak: İHA

Kocaeli
