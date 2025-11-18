Gece 6 saatten az uyursanız vücudunuzda neler olur?

Uzmanlara göre, uykusuzluk yalnızca yorgunluk değil; bağışıklık, ruh hali, kilo ve hormon dengesini de altüst ediyor. Bazı insanlar az uykuyla idare edebildiğini söyler. Ama uzmanlara göre bu, uzun vadede vücut için büyük bir yük.

Yetişkinlerin çoğu için ideal uyku süresi 7 ila 9 saat arası. Buna rağmen birçok kişi gecede 6 saatin altında uyuyor. Bu durum yalnızca sabahları yorgun uyanmaya değil, ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLIYOR

Uykudayken vücudumuz aslında yoğun bir şekilde çalışır; enfeksiyonlarla savaşır, hücreleri onarır. Uyku psikoloğu Dr. Sue Peacock, uykunun bağışıklık için temel bir süreç olduğunu söylüyor: “Uyurken bağışıklık sistemimiz sitokin adı verilen koruyucu maddeler üretir. Yeterince uyumadığınızda bu maddelerin üretimi azalır, vücut hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelir.”

KAYGI VE STRES ARTIYOR

Uyku eksikliği ve kaygı arasında kısır bir döngü vardır: Uykusuzluk kaygıyı artırır, kaygı da uykuyu bozar.

Uyku uzmanları bu durumu şöyle açıklıyor: “Beyin sürekli ‘savaş ya da kaç’ modundadır, olası riskleri düşünür. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır.”

Uzun süreli uykusuzluk, moral bozukluğu ve karamsarlık hissini artırır. Gün içinde küçük sorunlar bile büyük stres kaynaklarına dönüşebilir.

HORMON DENGESİZLİĞİ VE ADET DÜZENSİZLİĞİ

Uyku, özellikle kadınlarda hormonal dengeyi doğrudan etkiler. Uyku ve biyolojik saat uzmanı Dr. Katharina Lederle, yetersiz uykunun tiroid hormonunu artırdığını belirtiyor: “Yüksek TSH seviyeleri, adet düzensizlikleri, yumurtlamama (anovulasyon) ve bazı durumlarda adet görememe (amenore) ile ilişkilidir.”

KİLO ARTIŞI VE TATLI İSTEĞİ

Kötü uyuduğunuz gecelerin ardından neden sürekli acıktığınızı fark ettiniz mi? Uyku, leptin, ghrelin ve kortizol gibi iştahı ve kilo kontrolünü sağlayan hormonların düzenlendiği bir dönemdir. Uyku eksikliği bu hormon dengesini bozar.

Dr. Peacock, “Uzun vadede uykusuzluk iştahı artırır, aşırı yeme davranışına yol açar ve kilo artışına neden olur" dedi. Bu yüzden az uyuyanlarda obezite riski daha yüksektir.

DÜŞEN KONSANTRASYON VE ÜRETKENLİK

Az uyuduğunuzda yalnızca bedeniniz değil, zihniniz de yavaşlar. Araştırmalar, uykusuz kişilerin dikkat sürelerinin kısaldığını, karar verme ve hafıza becerilerinin zayıfladığını gösteriyor. Gün içinde odaklanma zorluğu, motivasyon kaybı ve unutkanlık, uykusuzluğun en yaygın sonuçları arasında.

KALP, ŞEKER VE DİĞER RİSKLER

Uzmanlar uykusuzluğun uzun vadede birçok kronik hastalığın riskini de artırdığını açıkladı:

Kalp-damar hastalıkları (hipertansiyon, inme, kalp krizi)

Tip 2 diyabet

Alzheimer ve hafıza sorunları

Kısacası, düzenli uyku yalnızca enerji vermekle kalmaz; uzun vadede yaşam süresini ve kalitesini de etkiler.

DAHA İYİ UYKU İÇİN ÖNERİLER

CEO Vicki Beevers ve diğer uzmanların önerileri ise şöyle: