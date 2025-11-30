Gece boyunca yağış mesaisi devam etti!

Tarsus’ta gece etkili olan sağanak yağışın ardından Tarsus Belediyesi ekipleri, kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai yaptı. Kritik noktalar başta olmak üzere birçok bölgede saha taraması gerçekleştiren ekipler, su birikintileri ve tıkanma riski oluşan hatlara anında müdahale etti.

Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından oluşturulan koordineli çalışma grupları, yağışın kent yaşamını aksatmaması için gece boyunca kontrol ve temizlik çalışmaları yürüttü. Özellikle yağmur suyu hatlarında oluşabilecek tıkanmalara karşı hızlı çözüm üreten ekipler, vatandaşların olası mağduriyetlerinin önüne geçti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yağış sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gece boyunca etkili olan sağanak yağışın kentimizde herhangi bir sorun oluşturmaması için ekiplerimizi hızla sahaya yönlendirdik. Mahalle mahalle yaptığımız kontrollerle riskli bölgelerde anında müdahalelerde bulunduk. Tarsus’un her noktasında vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte özveriyle görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır