Gece hayatını sarsan olay: Ali Ünal kendi mekanı Ruby İstanbul'da vuruldu

İstanbul gece hayatının tanınan isimlerinden Ali Ünal, sahibi olduğu Ruby İstanbul’da yaşanan tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğradı. Olayın, mekana gelen bir müşterinin kıyafeti nedeniyle çıkan tartışma sonrası yaşandığı öne sürüldü.

TARTIŞMA KIYAFET UYARISIYLA BAŞLADI

İddiaya göre olay, gece saatlerinde Ruby İstanbul’da meydana geldi. Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre; mekana gelen bir müşterinin kıyafetinin konseptle uyumlu olmadığı gerekçesiyle uyarılması üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen gerilim, mekanda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

KAVGA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü, ardından ise silahlı saldırının gerçekleştiği belirtildi. Saldırıda Ruby İstanbul ve Ruby Mare Bodrum’un sahibi Ali Ünal vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ünal, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL VE BODRUM GECE HAYATININ TANINAN İSMİYDİ

Ali Ünal, uzun süredir İstanbul ve Bodrum gece hayatında tanınan işletmeciler arasında yer alıyor. Ünal’ın sahibi olduğu Ruby İstanbul ve Ruby Mare Bodrum, özellikle eğlence dünyasının dikkat çeken mekanları arasında gösteriliyor.