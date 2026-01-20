Gece kapıya gelen kızının erkek arkadaşını vurdu! Sonra da pencereden rastgele ateş açtı

Karabük’te, Murat K. tartıştığı kızının erkek arkadaşı Berk H.’yi (23) pompalı tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Çevredeki bir binaya sığınan yaralı Berk H. ambulansla hastaneye kaldırılırken, daha sonra çevreye rastgele ateş eden Murat K. polis tarafından gözaltına alındı.

GECE YARISI KAPIYA GELDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 00.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi Bestekar Caddesi’nde meydana geldi. Beş katlı apartmanın en üst katında oturan Murat K., gece yarısı evin kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti. Ayağından yaralanan Berk H., kız arkadaşı Eylül K. ile birlikte apartmandan kaçtı.

MAHALLEDE BÜYÜK PANİK

Bu sırada Murat K., evinin penceresinden çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çelik yelek giyerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Murat K., polis tarafından gözaltına alındı.

"KAPIMA GELDİ DAYANDI"

Apartman çıkışında polis eşliğinde ekip aracına bindirilen Murat K’in, "Polislere ateş etmedim. Kapıma geldi dayandı. Polisi aradım, gelmeyince ben de vurdum" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

İLK MÜDAHALEYİ VETERİNER YAPTI

Yaralı Berk H. ise bir arka sokakta bulunan binaya sığındı. Burada yaralı gence ilk müdahaleyi, Ahmet Okan Güneş isimli veteriner hekim yaptı. Ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Berk H., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Veteriner Ahmet Okan Güneş

Öte yandan yaralı Berk H.’ye müdahale eden veteriner Ahmet Okan Güneş, “Turnike taktım. Yara bölgesini temiz tutmak için antiseptik kullandım. Sağlık ekiplerine bilgi verdim. Teslim aldılar. Ayak bileğinden vurulmuş" şeklinde konuştu. (İHA/DHA)