Gece kulüplerinde operasyon alarmı! Çöpler ve tuvaletler bile takipte, garsonlar gözlerini dört açıyor

İstanbul’da son dönemde yoğunlaşan uyuşturucu operasyonları, gece hayatında huzursuz bir atmosfer oluşturdu. Soruşturmalara dâhil edilmemek isteyen eğlence mekânları güvenlik tedbirlerini artırırken; tuvaletlerden çöp alanlarına, kamera kayıtlarından salon içi denetime kadar her nokta mercek altına alındı. Mekân girişlerine “Uyuşturucu yasaktır” uyarıları asılırken, personel de olası risklere karşı müşterileri daha dikkatli şekilde takip etmeye başladı.

Devrim Karadağ

Eskiden yalnızca eğlenceye odaklanan işletmeler artık her hareketi dikkatle izliyor. Tuvalet girişlerine görevliler yerleştirildi, çıkan müşterinin ardından çöpler toplanıyor. Peçeteler, bardak altlıkları inceleniyor. Güvenlik kameraları her gün taranıyor.

“BAŞKASININ BARDAĞINDAN İÇMEYİNİZ” UYARISI

Sabah'ın haberine göre; bazı işletmeler, mekân duvarlarına “Uyuşturucu madde kullanmak yasaktır” yazıları astı. Zaten yasal olarak yasak olan bu maddeye dair uyarılar, soruşturmalardan uzak kalma çabasıyla görünür hale getirildi. Hatta bazı barlarda “Başkasının bardağından içmeyiniz” gibi gündelik sağduyuyla bilinen kurallar bile tabelaya dönüştü.

GARSONLAR ARTIK MÜŞTERİYİ İZLİYOR

Garsonlar artık yalnızca sipariş değil, çevreyi de dikkatle izliyor. İşletme sahipleri, “Bizim haberimiz olmadan bir şey olmasın” diyerek talimat veriyor.

Eğlence mekanları işletmecilerin sık sık son operasyonları konuştuğu öğrenildi.

POSTİŞ BİLE ARTIK ŞÜPHELİ

Mekânlarda takma saç ya da postişlerin içinde uyuşturucu gizlenebileceği endişesi bile gündeme gelmiş durumda. Şimdilik böyle bir vaka adli kayıtlara geçmedi.

