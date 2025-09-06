Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'nde düzenlediği basın toplantısıyla gece müzeciliğinin ikinci yılını anlattı.

Yeni destinasyonları turizme kazandırırken engellere yer bırakmadıklarını belirten Ersoy, gece müzeciliğinin bu farkındalığın en özel uygulamalarından biri olduğunu söyledi.

İKİNCİ YILINA GİREN GECE MÜZECİLİĞİ 27 NOKTADA

Bu yıl itibarıyla ikinci yılına giren gece müzeciliği uygulamalarının Türkiye genelinde 27 müze ve ören yerinde başlatıldığını ifade eden Ersoy, Antalya’da Patara, Side ve Aspendos antik kentleri ile Alanya Müzesi ve Antalya Nekropol Müzesi’nin saat 22.00’ye kadar; Perge, Phaselis, Olympos, Myra ve Limyra antik kentleri ile Side Arkeoloji Müzesi’nin ise yaz boyunca saat 21.00’e kadar ziyaret edilebildiğini söyledi.

“SİDE IŞIKLARLA İKİNCİ KEZ HAYAT BULDU”

Side Antik Kenti’nin gece müzeciliğinin en özel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “Agora, sütunlu cadde, hamam ve tapınaklar gün batımından sonra büyüleyici bir atmosfere bürünüyor. Apollon ve Athena Tapınakları ise gece ışıkları altında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği duraklar arasında.” dedi.

Gece müzeciliği kapsamında 2024 yılında Türkiye genelinde 484 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarını hatırlatan Ersoy, sadece Side’nin 34 bin ziyaretçi çektiğini belirtti.

Bakan Ersoy, Antalya genelinde müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısının bu yılın ilk yarısında yüzde 17 artarak 1,3 milyona ulaştığını kaydetti.

“GELECEĞE MİRAS TÜRK ARKEOLOJİSİNİN ALTIN ÇAĞIDIR”

Gece müzeciliğinin Cumhurbaşkanının Türkiye Yüzyılı iradesinin bir parçası olduğunu söyleyen Ersoy, “O vizyonun adı Geleceğe Miras’tır” dedi.

Ersoy, 2023’te başlatılan ve 251 kazı alanında süren projeyle Türk arkeolojisinde 60 yılda yapılanlara eşdeğer çalışmanın 4 yılda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Side’de tamamlanan Athena Tapınağı restorasyonu, yenilenen Side Arkeoloji Müzesi, düzenlenen Liman Hamamı ve anıtsal caddelerdeki çalışmaların projeye örnek olduğunu söyleyen Ersoy, 2025’te hastane binası olarak bilinen yapının koruma altına alınarak Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürüldüğünü, müzenin kısa zamanda ziyaretçilere açılacağını belirtti.

“SİDE’DE YENİ CAZİBE NOKTALARI”

Bu yıl ilk kez Piskoposluk Mahallesi’nde açılan sokaklarla ziyaretçilerin piskoposluk yapılarının merkezine ulaşabildiğini kaydeden Ersoy, tiyatro restorasyonunun sürdüğünü, karşısındaki alanın arkeopark olarak dönüştürüldüğünü söyledi.

Atriumlu yapıların sütunlarının ayağa kaldırıldığını, Anıtsal Çeşme’nin arkasında mozaik ve fresklerle süslü mekânların gün yüzüne çıkarıldığını, bu alanda özel ziyaretçi yolunun Kasım ayına kadar tamamlanacağını açıkladı.

“ANTALYA MARKASI ULUSLARARASI ALANDA YÜKSELİYOR”

Antalya’nın artık yalnızca deniz, kum, güneş için değil; tarihi, kültürü, gastronomisi ve spor turizmiyle de öne çıktığını vurgulayan Bakan Ersoy, “Antalya markası ulusal ve uluslararası alanda kendini göstermeye başlamıştır. Ağustos sonu itibarıyla şehre gelen ziyaretçi sayısı 11,7 milyona ulaştı.” dedi.

Kasım ayında Antalya’nın üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy, “Kültür ve sanat şöleninin şehrin turizmine, sosyal ve ekonomik hayatına katkısını bir kez daha tecrübe edeceğiz.” diye konuştu.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NA EN GÖRKEMLİ ESERLERLE KATKI SUNACAĞIZ”

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras projesiyle elde edilen kazanımların korunarak gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.

Ersoy, “Antalya zamansız bir şehir. Biz kültürümüze yatırım yaparak turizmi zenginleştirmeye, turizmi güçlendirerek de kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve tüm bilim insanlarına teşekkür eden Ersoy, “Birlikte ülkemizin kültür ve turizm potansiyelini Türkiye Yüzyılı’nın en görkemli eser ve hizmetlerine dönüştüreceğimize yürekten inanıyorum.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.