Gece terlemesi neden olur? Gece terlemesi hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Geceleri meydana gelen aşırı terleme, kimi zaman kısa süreli ve geçici bir durum olsa da bazı kişilerde düzenli bir hal alarak rahatsızlık verebilmektedir. Özellikle uyku sırasında tekrarlayan terleme, kişinin dinlenme kalitesini düşürmektedir.
Durum böyle olunca kişi gündüz saatlerinde kendin yorgun ve verimsiz hissedebilmektedir. Bu yüzden gece terlemesini sadece çevresel koşullarla sınırlı olarak değerlendirmek doğru değildir. Farklı yaş gruplarında farklı sebeplerle ortaya çıkabilen bu tablo, altta yatan başka nedenleri de düşündürmelidir.
Gece terlemesi, genel olarak tek bir nedene bağlı olmayan ve farklı etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Kimi zaman basit çevresel koşullar bu durumu açıklamaya yeterken kimi zaman da daha derin sağlık problemlerinin işareti olabilmektedir.
Genel olarak gece terlemesinin başlıca nedenleri şunlardır:
Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda, gece terlemesi tek başına kesin bir hastalık belirtisi olarak görülmemelidir. Fakat şikayetlerin sık sık tekrar etmesi, uyku düzeninin bozulması veya gece terlemesinin yanında başka belirtilerin de ortaya çıkması durumunda mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir.
Ara sıra kişinin gece terlemesi yaşaması çoğu zaman ortam sıcaklığı, mevsimsel değişiklikler veya günlük stresle ilgili olabilmektedir. Fakat bu durum sık tekrarlanmaya başladığında veya başka belirtilerle birlikte görüldüğünde yakından değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle aşağıda yer alan durumlar gece terlemesinin ciddiye alınması gerektiğini göstermektedir:
Gece terlemesi neden olur sorusu kadar, bu durumla nasıl başa çıkılabileceği de merak edilen bir konudur. Altta yatan ciddi bir neden yoksa günlük yaşamda alınabilecek bazı küçük önlemlerle terleme şikayetleri azaltılabilmektedir. Terleme şikayetlerini azaltmaya yardımcı olacak önlemlerden bazıları şunlardır:
Alınabilecek basit önlemler çoğu kişide olumlu sonuç verse de bazı durumlarda gece terlemesinin altında farklı sağlık sorunları bulunabilmektedir. Bu yüzden şikayetler uzun süredir devam ediyorsa doğru tanı ve tedavi için mutlaka bir hekime başvurulması gerekmektedir.