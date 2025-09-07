Gece terlemesi neden olur? Gece terlemesi hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Geceleri meydana gelen aşırı terleme, kimi zaman kısa süreli ve geçici bir durum olsa da bazı kişilerde düzenli bir hal alarak rahatsızlık verebilmektedir. Özellikle uyku sırasında tekrarlayan terleme, kişinin dinlenme kalitesini düşürmektedir.

Durum böyle olunca kişi gündüz saatlerinde kendin yorgun ve verimsiz hissedebilmektedir. Bu yüzden gece terlemesini sadece çevresel koşullarla sınırlı olarak değerlendirmek doğru değildir. Farklı yaş gruplarında farklı sebeplerle ortaya çıkabilen bu tablo, altta yatan başka nedenleri de düşündürmelidir.

Gece terlemesi neden olur?

Gece terlemesi, genel olarak tek bir nedene bağlı olmayan ve farklı etkenlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Kimi zaman basit çevresel koşullar bu durumu açıklamaya yeterken kimi zaman da daha derin sağlık problemlerinin işareti olabilmektedir.

Genel olarak gece terlemesinin başlıca nedenleri şunlardır:

Kişinin uyuduğu ortamın fazla sıcak olması, kalın yorgan veya pijama tercihleri vücudun ısı dengesini bozarak uyku esnasında terlemeye yol açabilmektedir.

Kadınlarda menopoz dönemi gece terlemesinin en sık rastlanan sebeplerinden bir tanesidir.

Tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidi) ve hormon düzensizlikleri kişide gece terlemesine yol açabilecek önemli faktörlerdir.

Gece terlemesine sebep olabilecek bir başka durum enfeksiyonlardır. Özellikle tüberküloz, HIV ve bakteriyel hastalıklar titremeyle beraber gece terlemesine sebep olabilmektedir.

Antidepresanlar, ateş düşürücüler ve bazı tansiyon ilaçları terlemeyi artıcı bazı yan etkilere sahip olabilmektedirler.

Yoğun stres, kaygı veya panik atak benzeri durumlar da gece terlemesine zemin hazırlamaktadır.

Bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıklar, diyabet ve bazı kanser türleri gece terlemesiyle kendini gösterebilmektedir.

Gece yatmadan önce alkol ve baharatlı yiyecek tüketimi de gece terlemesine sebep olabilen faktörlerdendir.

Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda, gece terlemesi tek başına kesin bir hastalık belirtisi olarak görülmemelidir. Fakat şikayetlerin sık sık tekrar etmesi, uyku düzeninin bozulması veya gece terlemesinin yanında başka belirtilerin de ortaya çıkması durumunda mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Gece terlemesi ne zaman ciddiye alınmalıdır?

Ara sıra kişinin gece terlemesi yaşaması çoğu zaman ortam sıcaklığı, mevsimsel değişiklikler veya günlük stresle ilgili olabilmektedir. Fakat bu durum sık tekrarlanmaya başladığında veya başka belirtilerle birlikte görüldüğünde yakından değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle aşağıda yer alan durumlar gece terlemesinin ciddiye alınması gerektiğini göstermektedir:

Gece terlemesi haftalar boyunca düzenli olarak devam ediyor ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyorsa ciddiye alınmalıdır.

Gece terlemesinin yanında ateş ve titreme gibi belirtiler de görülüyorsa bu durum enfeksiyona işaret olabilir.

Sebepsiz yere kilo kaybıyla birlikte ortaya çıkan gece terlemeleri oldukça ciddi bir durumdur.

Çevresel koşulların düzeltilmesine veya kullanılan ilaçların değiştirilmesine rağmen şikayetler devam ediyorsa mutlaka bir uzman doktara başvurulması gerekmektedir.

Gece terlemesini önlemek için neler yapılabilir?

Gece terlemesi neden olur sorusu kadar, bu durumla nasıl başa çıkılabileceği de merak edilen bir konudur. Altta yatan ciddi bir neden yoksa günlük yaşamda alınabilecek bazı küçük önlemlerle terleme şikayetleri azaltılabilmektedir. Terleme şikayetlerini azaltmaya yardımcı olacak önlemlerden bazıları şunlardır:

Yatak odasının havalandırılması, klima veya vantilatör kullanılması uyku esnasında vücudun ısı dengesini korumasına yardımcı olabilmektedir.

Pamuklu pijama, ince yorgan veya terletmeyen çarşaf tercih etmek gece terlemesini azaltabilmektedir.

Kafein ve alkol metabolizmayı hızlandırarak terlemeyi artıracağı için özellikle akşam saatlerinde tüketmekten kaçınmak gerekmektedir.

Hafif yemekler tercih etmek ve gün içerisinde yeterli miktarda su içmek vücudun doğal ısı dengesini korumasına yardımcı olmaktadır.

Alınabilecek basit önlemler çoğu kişide olumlu sonuç verse de bazı durumlarda gece terlemesinin altında farklı sağlık sorunları bulunabilmektedir. Bu yüzden şikayetler uzun süredir devam ediyorsa doğru tanı ve tedavi için mutlaka bir hekime başvurulması gerekmektedir.