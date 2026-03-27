Eğlence mekanında dehşet! Kocaeli'de gece yarısı 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken 1’i ağır şekilde olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de kanlı bir gece yaşandı. Saat 00.30 sıralarında, Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında silahlı saldırıda can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

OTOMOBİLLE GELİP MEKANA ATEŞ AÇTILAR

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, gece yarısı otomobille geldikleri mekana tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu, içeride bulunan iş insanı Volkan Berberoğlu ve C.Ö. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Volkan Berberoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından C.Ö.’nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

