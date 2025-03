Gecekonduda dram

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde harabe bir binada hasta eşiyle yaşayan özürlü Ali Can Ondin, yetkililerden iş ve aş istiyor. Hekimzade Mahallesi Çınarlı Çeşme Caddesi 2. Çıkmaz Sokak'ta bir hayırseverin verdiği harabe binada oturan Ali Can Ondin (34) ve eşi Neriman Ondin'in (42) dramı yürek parçalıyor. Yüzde 60 özürlü olduğu için iş bulamayan Ali Can Ondin ve 4 aylık hamile eşi, komşularının verdiği yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.

Yıkılmaya yüz tutan ve deliklerle dolu tavanından gök yüzü görünen binanın elektriğinin bile olmadığını belirten Ondin, "18 yaşımdan bu yana bacaklarımda kas erimesi var. Ailem beni Edremit'e getirerek terk etti. Özürlü olduğum için kimse bana iş vermiyor. Eşimi tedavi ettiremiyorum. Yetkililerden yardım istedim. Destek olmadılar" dedi.

Neriman Ondin ise, rahatsızlığı sebebiyle 2 çocuğunu doğmadan kaybettiğini ve tedavi görerek anne olmak istediğini söyledi.