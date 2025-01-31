Son dakika | Türkiye'nin konuştuğu kılıçlı yemin töreni sonrası karar açıklandı: 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Son dakika haberi: 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak ant içen teğmenlerden 5'i için karar verildi. MSB'nin açıklamasına göre teğmenler TSK'dan ihraç edildi. Teğmenlerle birlikte 3 disiplin amiri için de ayırma cezası verildi.

İŞTE MSB'NİN TEĞMENLER İÇİN 'KILIÇLI YEMİN' KARARI

Kılıçlı yemin töreninde yer alan 5 teğmenle ve disiplin amirleriyle ilgili karar Milli Savunma Bakanlığı tarafından şu ifadelerle duyuruldu:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verilmiştir."

Kılıçlı Yemin Töreni Sonrası Teğmenlerin İhraç Edilmesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Karar doğru ve yerinde bir uygulama. Askerlerin ihraç edilmesi yanlıştır. Konunun daha geniş bir perspektiften ele alınması gerekiyor.

TSK'DAN İHRAÇ EDİLEN TEĞMENLERİN İSİMLERİ

Milli Savunma Bakanlığının kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası alan beş teğmenin isimleri şu şekilde:

Ebru Eroğlu

İzzet Talip Akarsu

Serhat Gündar

Deniz Demirtaş

Batuhan Gazi Kılıç

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN HIZLA TEPKİ GELDİ

Karara ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkisini şöyle dile getirdi:

"Tarihe utançla geçecek bir karar daha. “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedikleri için Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, Türkiye’nin en başarılı teğmenleri ihraç edildi. Ordumuz bu ülkenin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeridir. Bu karar, Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana ülkemizin birliği bütünlüğü için mücadele eden askerlerimizin anısına saygısızlıktır, gazilerimizi incitmiş, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Teğmenlerimizin yanındayız, yalnız bırakmayacağız."

ABB Başkanı Mansur Yavaş da kararın açıklanmasının ardından “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” şeklinde paylaşım yaptı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır