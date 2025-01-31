HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Türkiye'de de satılan antibiyotik için ölümcül uyarı! Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç raflardan kaldırılıyor

Türkiye'de de satılan antibiyotik için ölümcül uyarı! Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç raflardan kaldırılıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
31.01.2025 15:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar, milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve çok sayıda ölüme ve aşırı reaksiyona yol açan yaygın bir antibiyotik konusunda alarma geçti. Antibiyotik ilacı Bactrim için bazı bölgelerde raflardan toplatılma kararı alındı. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan söz konusu ilacın, yan etkisi olarak ölüme kadar gidebilen akciğer problemleri yarattığı belirlendi. FDA’nın talebiyle ilacın prospektüsüne uyarı eklenmesine karar verildi.

Türkiye'de de satılan antibiyotik için ölümcül uyarı! Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç raflardan kaldırılıyor

Dünya genelinde genellikle orta kulak iltihabı, göğüs, idrar yolu ve mide enfeksiyonlarının yanı sıra bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan Bactrim adlı antibiyotik ilacı hakkında sonucu ölüme kadar varabilen ciddi uyarılar yapıldı.

Türkiye’de de özellikle çocuk grubundaki enfeksiyonlarda sıkça kullanılan antibiyotiğin aşırı yan etkilere sebep olabileceği ortaya çıkarken, bu etkinin ölüme kadar varabilme ihtimali vatandaşları korkuttu.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Ekran görüntüsü 2025-01-31 152106

Bactrim adlı antibiyotik yüzünden hayatı kararan Teksaslı 12 yaşındaki Emmie Bellucci yaşam savaşı veriyor. Doktorlar ilacın genç hastalarda bağışıklık tepkisini tetikleyerek solunum yetmezliğine yol açtığını belirtiyor.

Nadir görülen bu komplikasyonu araştıran uzmanlar, Bactrim'in uzun vadeli zararları konusunda daha fazla araştırma yapılmasını ve ilacı tanımlamadan önce risk faktörlerini araştıran testler yapılmasını talep ediyor.

'ŞİDDETLİ AKCİĞER YAN ETKİLERİ' UYARISI

2021 yılındaki raporda yer alan hastaların üçte biri yaşamını yitirirken, yüzde 20'si akciğer nakli olmak zorunda kaldı.

İnceleme sonucunda FDA, Bactrim'e 'şiddetli akciğer yan etkileri' ifadesini içeren bir uyarı etiketi eklemeye karar verdi.

RAFLARDAN KALDIRILMAYA BAŞLADI

Yapılan ciddi uyarıların ardından Bactrim'i raflardan kaldıran ilk eyalet Alabama oldu.

ARAŞTIRILMA TALEBİ

Uzmanlar, Bactrim’in nadir görülen bu komplikasyonunu araştırarak, ilacın uzun vadeli zararları hakkında daha fazla araştırma yapılmasını istemekle beraber ilacın kullanılmadan önce risk faktörlerinin dikkatlice incelenmesi gerektiği de vurguluyor.

Anahtar Kelimeler:
antibiyotik ilaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenomen dizinin fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Fenomen dizinin fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Antalya’da 6 milyar dolarlık miras! Kızları olduğu ispatlandı...

Antalya’da 6 milyar dolarlık miras! Kızları olduğu ispatlandı...

Narin Güran davasında yeni gelişme... Nevzat Bahtiyar için her şey değişebilir! İstinafa müebbet hapis için başvuru yapıldı

Narin Güran davasında yeni gelişme... Nevzat Bahtiyar için her şey değişebilir! İstinafa müebbet hapis için başvuru yapıldı

Hemşire eşinin telefonundaki mesajları gördü; hastane müdürünü eve çağırtıp vurdu

Hemşire eşinin telefonundaki mesajları gördü; hastane müdürünü eve çağırtıp vurdu

Haftada 100 milyon kazanıyorlardı! Uyuşturucu çetesi çökertildi...

Haftada 100 milyon kazanıyorlardı! Uyuşturucu çetesi çökertildi...

'Sarı serum' bir kez daha can aldı!

'Sarı serum' bir kez daha can aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.