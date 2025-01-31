Türkiye'de de satılan antibiyotik için ölümcül uyarı! Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç raflardan kaldırılıyor

Dünya genelinde genellikle orta kulak iltihabı, göğüs, idrar yolu ve mide enfeksiyonlarının yanı sıra bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan Bactrim adlı antibiyotik ilacı hakkında sonucu ölüme kadar varabilen ciddi uyarılar yapıldı.

Türkiye’de de özellikle çocuk grubundaki enfeksiyonlarda sıkça kullanılan antibiyotiğin aşırı yan etkilere sebep olabileceği ortaya çıkarken, bu etkinin ölüme kadar varabilme ihtimali vatandaşları korkuttu.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Bactrim adlı antibiyotik yüzünden hayatı kararan Teksaslı 12 yaşındaki Emmie Bellucci yaşam savaşı veriyor. Doktorlar ilacın genç hastalarda bağışıklık tepkisini tetikleyerek solunum yetmezliğine yol açtığını belirtiyor.

Nadir görülen bu komplikasyonu araştıran uzmanlar, Bactrim'in uzun vadeli zararları konusunda daha fazla araştırma yapılmasını ve ilacı tanımlamadan önce risk faktörlerini araştıran testler yapılmasını talep ediyor.

'ŞİDDETLİ AKCİĞER YAN ETKİLERİ' UYARISI

2021 yılındaki raporda yer alan hastaların üçte biri yaşamını yitirirken, yüzde 20'si akciğer nakli olmak zorunda kaldı.

İnceleme sonucunda FDA, Bactrim'e 'şiddetli akciğer yan etkileri' ifadesini içeren bir uyarı etiketi eklemeye karar verdi.

RAFLARDAN KALDIRILMAYA BAŞLADI

Yapılan ciddi uyarıların ardından Bactrim'i raflardan kaldıran ilk eyalet Alabama oldu.

ARAŞTIRILMA TALEBİ

Uzmanlar, Bactrim’in nadir görülen bu komplikasyonunu araştırarak, ilacın uzun vadeli zararları hakkında daha fazla araştırma yapılmasını istemekle beraber ilacın kullanılmadan önce risk faktörlerinin dikkatlice incelenmesi gerektiği de vurguluyor.