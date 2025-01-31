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İstanbul Valisi "En geç pazar gününe kadar kapatacağız" demişti! İstanbul'da sayı 250'den fazla...

31.01.2025 18:41
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Bolu'daki facia sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 ile otellerin denetlenmesi ile ilgili 'acele' ibareli yazı göndermişti. İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada "İşletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız" demişti. Son bilgilere göre İstanbul'da 250’den fazla otelde basit konaklama belgesi bulunmuyor.

İstanbul Valisi "En geç pazar gününe kadar kapatacağız" demişti! İstanbul'da sayı 250'den fazla...

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Vali Gül başkanlığında Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılmıştı.

Toplantıda konuşan Gül, depremin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdiği binaların depreme yüzde 100 dayanaklı olması, bunun kontrol edilmesi gerektiğini söylemişti.

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"EN GEÇ PAZARA KADAR KAPATACAĞIZ"

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, vicdanları sızlatan acı bir olay yaşandığını anımsatan Gül, kurumların yangınla ilgili tedbirlerinin gözden geçirilmesinin önemli olduğuna, denetlenmesi gereken binaların bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetmişti:

"Otellerle ilgili bir süreç başladı. Kaymakamlarımız koordine edecek. Otellerde ruhsatı olmayan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi olmayan otellerimizin tamamı yarın kapatılmazsa en geç cumartesi, pazar tamamını kapatacağız. Pazartesi günü itibarıyla ruhsatsız ya da ruhsatlı olup Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama belgesi olmayan konaklama yerlerinin tamamını kapatmış olacağız. Listeler belli. Dolayısıyla yarına kadar bitirelim. Olur ya ölçekten dolayı yetiştiremezsek cumartesi, pazar bunların tamamını kapatmış olalım."

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SAYI 250'DEN FAZLA

Ekol TV'nin haberine göre İstanbul'da 250’den fazla otelde basit konaklama belgesi bulunmuyor.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul otel Davut Gül
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