HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Geceleri uyuyamayacaksınız! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Poyrazın zayıflamasıyla birlikte nem oranının yükselmesi beklenirken, hissedilen sıcaklık 39 dereceye kadar ulaşacak.

Geceleri uyuyamayacaksınız! Meteoroloji uyardı
Nilgün Arabacı

İstanbul, yılın en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre kentte hava sıcaklığı 32-33 derece civarında seyredecek ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olacak. Özellikle akşam ve gece saatlerinde bunaltıcı hava koşullarının etkisini artırması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Geceleri uyuyamayacaksınız! Meteoroloji uyardı 1

Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

GECELERİ UYUYAMAYACAKSINIZ!

İstanbul'da hava sıcaklığı gün içinde 32-33 derece seviyelerinde ölçülse de nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle saat 15.00 ile 21.00 arasında bunaltıcı havanın etkisini artıracağı öngörülüyor.

Geceleri uyuyamayacaksınız! Meteoroloji uyardı 2

Meteoroloji uzmanları, poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte gece saatlerinde nem oranının yüzde 86'nın üzerine çıkacağını belirtiyor. Bu nedenle özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların sıcaklığın en yoğun hissedildiği saatlerde dikkatli olmaları öneriliyor.

Geceleri uyuyamayacaksınız! Meteoroloji uyardı 3

Diğer büyük şehirlerde de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ankara'da en yüksek sıcaklığın 33, İzmir'de 37, Adana'da 35, Antalya'da 32, Diyarbakır'da ise 41 derece olması bekleniyor. Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunan Bakan Atina yönetimini açık açık uyardı: "İşe yaramaz Türkiye iki katını fırlatır"Yunan Bakan Atina yönetimini açık açık uyardı: "İşe yaramaz Türkiye iki katını fırlatır"
Yıllardır konuşulan Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael'e müebbetYıllardır konuşulan Palu davasında karar çıktı! Tuncer Ustael'e müebbet
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.