Geceleri uyuyamayacaksınız! Meteoroloji uyardı

İstanbul, yılın en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre kentte hava sıcaklığı 32-33 derece civarında seyredecek ancak yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olacak. Özellikle akşam ve gece saatlerinde bunaltıcı hava koşullarının etkisini artırması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

GECELERİ UYUYAMAYACAKSINIZ!

İstanbul'da hava sıcaklığı gün içinde 32-33 derece seviyelerinde ölçülse de nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle saat 15.00 ile 21.00 arasında bunaltıcı havanın etkisini artıracağı öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanları, poyrazın etkisini kaybetmesiyle birlikte gece saatlerinde nem oranının yüzde 86'nın üzerine çıkacağını belirtiyor. Bu nedenle özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların sıcaklığın en yoğun hissedildiği saatlerde dikkatli olmaları öneriliyor.

Diğer büyük şehirlerde de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ankara'da en yüksek sıcaklığın 33, İzmir'de 37, Adana'da 35, Antalya'da 32, Diyarbakır'da ise 41 derece olması bekleniyor. Karadeniz'in bazı kesimlerinde ise öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor.