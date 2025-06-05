HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Geçen ay yaşamını yitirmişti! Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın adı Kırşehir'de caddeye verildi

Kaman Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de geçen ay 76 yaşında yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Dr. Sachihiro Omura'nın adı, enstitünün bulunduğu Çağırkan köyünün girişindeki caddeye verildi.

Geçen ay yaşamını yitirmişti! Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın adı Kırşehir'de caddeye verildi

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanvekili Emrah Doğan başkanlığında bugün meclis üyeleri olağan toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Doğan, Kaman Kalehöyük'teki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Sachihiro'nun Kırşehir ve bilim dünyası için çok önemli değer olduğunu söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" sahibi değerli bilim insanının enstitüyü kurarak bilimsel çalışmaların yanı sıra Türkiye ile Japonya arasında kalıcı ilişkiler kurulmasına katkı verdiğini vurgulayan Doğan, Sachihiro'nun isminin bir caddeye verilmesi kararının İl Genel Meclisince oy birliğiyle kabul edildiğini dile getirdi.

Doğan, kararın hayata geçmesinde gösterdikleri ilgi ve destek için başta Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Genel Meclis üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Sachihiro Omura, Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelmişti. Kaman ilçesinde ekibiyle 1985'te kazı çalışmalarına başlayan Sachihiro, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarını da takip etmişti. Dr. Sachihiro, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" ile de ödüllendirilmişti.

(AA)

Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın ismi Kırşehir'de bir caddeye verildiBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apartmanda yangın paniği: Yaşlı kadın fenalık geçirdiApartmanda yangın paniği: Yaşlı kadın fenalık geçirdi
Bartın'da Arefe yoğunluğuBartın'da Arefe yoğunluğu

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir cadde isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Mobilya sektörünün devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Mobilya sektörünün devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Tahliye olan genç bir 'af' daha istedi

Tahliye olan genç bir 'af' daha istedi

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Sosyal medyanın konuştuğu video!

Sosyal medyanın konuştuğu video!

İçki içerken şişeyi kırıp arkadaşının boğazına sapladı! Cani aynı şekilde birini daha öldürmüş

İçki içerken şişeyi kırıp arkadaşının boğazına sapladı! Cani aynı şekilde birini daha öldürmüş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.