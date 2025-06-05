Geçen ay yaşamını yitirmişti! Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın adı Kırşehir'de caddeye verildi

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanvekili Emrah Doğan başkanlığında bugün meclis üyeleri olağan toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Doğan, Kaman Kalehöyük'teki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu Sachihiro'nun Kırşehir ve bilim dünyası için çok önemli değer olduğunu söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" sahibi değerli bilim insanının enstitüyü kurarak bilimsel çalışmaların yanı sıra Türkiye ile Japonya arasında kalıcı ilişkiler kurulmasına katkı verdiğini vurgulayan Doğan, Sachihiro'nun isminin bir caddeye verilmesi kararının İl Genel Meclisince oy birliğiyle kabul edildiğini dile getirdi.

Doğan, kararın hayata geçmesinde gösterdikleri ilgi ve destek için başta Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Genel Meclis üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaman Kalehöyük kazılarının öncüsü Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.

Sachihiro Omura, Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelmişti. Kaman ilçesinde ekibiyle 1985'te kazı çalışmalarına başlayan Sachihiro, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarını da takip etmişti. Dr. Sachihiro, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" ile de ödüllendirilmişti.

(AA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır