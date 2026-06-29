Geçmeyen halsizlik ve yorgunluğu hafife almayın

Halsizliğin genellikle enerji eksikliği, güçsüzlük ve yorgunluk hissi olarak tanımlandığını ifade eden Uzm. Dr. Ali Ekber Türk, bu durumun fiziksel, zihinsel veya duygusal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceğini söyledi.

"DİNLENMEYE RAĞMEN GEÇMİYORSA DİKKAT"

Günlük yaşamın yoğun temposu, stres, düzensiz uyku ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının geçici yorgunluğa neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Türk, "Ancak kişi yeterince dinlenmesine ve belirgin bir sağlık sorunu yaşamamasına rağmen sürekli yorgun hissediyorsa, bu durum kronik yorgunluk sendromunun belirtisi olabilir" dedi.

Kronik yorgunluk sendromunun çoğu zaman fibromiyalji ile karıştırıldığını ifade eden Uzm. Dr. Türk, her iki hastalığın benzer belirtiler gösterebildiğini ancak tanı ve tedavi süreçlerinin farklılık gösterdiğini vurguladı.

"BİRÇOK HASTALIĞIN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR"

Sürekli halsizlik ve yorgunluk halinin toplumda sık karşılaşılan bir sağlık problemi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ali Ekber Türk, "Kansızlık (anemi), tiroit hastalıkları, diyabet, enfeksiyonlar, vitamin ve mineral eksiklikleri, depresyon ve bazı kronik hastalıklar kendilerini ilk olarak halsizlik ve yorgunlukla gösterebilir. Ayrıca kullanılan bazı ilaçların yan etkileri de bu şikayetlere neden olabilir" şeklinde konuştu.

"VİTAMİN EKSİKLİKLERİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Özellikle demir, B12 vitamini ve D vitamini eksikliklerinin halsizlik ve enerji düşüklüğünün en sık nedenleri arasında yer aldığını belirten Uzm. Dr. Türk, bu eksikliklerin unutkanlık, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü ve yaşam kalitesinde düşüşe yol açabileceğini söyledi.

Tiroit ve diyabet kontrolü önemli

Metabolik hastalıkların da sürekli yorgunluk hissine neden olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Türk, "Tiroit bezinin az ya da fazla çalışması, kontrol altında olmayan diyabet ve bazı hormonal bozukluklar kişide sürekli halsizlik hissi oluşturabilir. Bu nedenle uzun süren yorgunluk şikayetlerinde mutlaka uzman değerlendirmesi yapılmalıdır" dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Ali Ekber Türk, "Geçmeyen halsizlik ve yorgunluğu basit bir durum olarak değerlendirmemek gerekir. Erken teşhis sayesinde birçok hastalık henüz ilerlemeden tespit edilip tedavi edilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır