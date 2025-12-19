Gediz'de kömür ocağında zehirlenen işçi yoğun bakımdan çıktı

Gökler beldesi kömür havzasında bulunan özel bir şirkete ait kömür madeni ocağında, 12 Aralık akşamı, 7 işçi, üretim sırasında bir galeride ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenip, baygınlık geçirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Gazdan zehirlenen Mustafa Kalkan, Mehmet Ertaş (41), Mehmet Tanrıkulu, Mustafa Ertaş, Muhammet Kalkan, Kader Sın ve Cemalettin Batı, bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından etkilenen 7 işçiyi kurtarmak için madene giren 8 işçi daha sonra tedavi için hastaneye başvurdu. Böylelikle karbonmonoksit gazından zehirlenenlerin sayısı 15'e yükseldi. Gediz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan işçilerden Bünyamin Kalkan (34), İbrahim Özmen (50) ve Mehmet Ertaş ile Mustafa Kalkan daha sonra Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hiperbarik tedavileri devam eden işçiler ile Gediz Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren toplam 14 işçi, iki gün sonra taburcu edildi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen işçilerden vardiya çavuşu Mustafa Kalkan'ın pıhtı atan damarı açılıp, anjiyo yapıldı, stent takıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Kalkan'dan iyi haber geldi. Sağlık durumu iyiye giden Kalkan, normal servise alındı.

Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, hastanede ziyaret ettiği Mustafa Kalkan ve diğer işçilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Başkan Şahin, "Gökler beldemizde meydana gelen maden kazasında gaz zehirlenmesi yaşayan emekçilerimizden vardiya çavuşu Mustafa Kalkan kardeşimizden çok şükür sevindirici haberi aldık. Mustafa artık sağ salim, sağlıklı bir şekilde aramıza döndü ve taburcu olmak için gün sayıyor. Bizimki sadece bir ziyaret değil; yer altında omuz omuza mücadele edip, sağ salim bütün arkadaşlarımıza kavuşma arzumuzdur. Çok şükür ki şu an bütün madenci ve kurtarma ekibindeki arkadaşlarımızın durumu gayet iyi. Biz belde olarak çok büyük bir aileyiz. Bu büyüklüğün kıymetini de özellikle böyle zor zamanlarda sergilediğimiz dayanışma ve birliktelikle anlıyoruz. Her türlü zorluğu el birliğiyle aşma irademiz tamdır. Tüm madenci arkadaşlarıma, iş yerimize ve işverenimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beldemizi ve güzel memleketimizi bu tür kazalardan, afetlerden korusun" dedi. (DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır