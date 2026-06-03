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Gediz’de otomobil tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gediz’de otomobil tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kaza, Gediz - Uşak karayolu Sobacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.T. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan araziye düşerek takla attı. Feci kazada, otomobilin hurdaya dönmesiyle birlikte sürücü D.T. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y. kabin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Ekiplerin titiz ve profesyonel müdahalesi sonucunda iki yaralı da sıkıştıkları yerden başarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü D.T. ve yolcu M.Y., ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve tahkikat başlattı.

Gediz’de otomobil tarlaya uçtu, 2 yaralı 1

Gediz’de otomobil tarlaya uçtu, 2 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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