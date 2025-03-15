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Geğirmek orucu bozar mı? Oruçluyken geğirilir mi, oruca zarar verir mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
15.03.2025 16:59
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Ramazanda oruç tutmak en önemli ibadetlerden biri olarak ifade edilir. Oruç tutma ibadeti gün içerisinde belirli bir saatlik süreci kapsamaktadır. Bu süreçte insanların orucu bozma ihtimali olan çeşitli eylemleri yapmaması önemlidir. Bu noktada bazı insanların aklına geğirme konusu gelebilmekte ve geğirince orucun kaçmasından şüphe duyabilmektedir. Peki, geğirmek orucu bozar mı, oruçluyken geğirilir mi ve oruca zarar verir mi?

Geğirmek orucu bozar mı? Oruçluyken geğirilir mi, oruca zarar verir mi?

Oruç tutmakla ve orucun zarar görmesi ile alakalı önemli hükümler mevcuttur. Bu hükümleri oruç tutan her bireyin bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. Oruç tutan bir insanın bedeni dinlenmeye geçtiği gibi ruhen de rahatlama ve huzurla dolma durumu söz konusudur. Oruçluyken insanlar geğirme isteği duyabilir. Geğiren bir insanın aklına orucunun bozulma ihtimali konusu da gelebilir.

Geğirmek orucu bozar mı?

Kimi kişiler yemek yerken yemeğin miktarını fazla kaçırabilir ve bu durum midede gaz olayının oluşmasına sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra mide ile alakalı gastrit, ülser gibi rahatsızlıklarda geğirme durumunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca yemek yerken ya da bir şeyler içerken çok havanın yutulması da geğirmeye yol açar. Geğirmek normal şartlarda insan vücudunun doğal bir tepkisi olarak kabul edilmektedir. Ancak oruç tutarken geğirme isteği duyan biri bu durumun orucu bozup bozmadığı konusunda net bir fikre tam olarak sahip olmayabilir. Oruçluyken geğirmek Diyanet yönünden orucu bozan tavırlardan değildir.

Oruçluyken geğirilir mi?

Bazı insanlar herhangi bir yiyeceği yerken çok hızlı yiyebilir ve bu süreçte çok fazla hava yutmaya maruz kalabilir. Bu durum karşısında mide bölgesinde gaz birikmeye başlamakta ve bu gaz kişiye rahatsızlık vermektedir. Biriken gazın dışarıya atılması geğirme eylemi ile gerçekleşmektedir. Ramazan zamanı oruçluyken bu durum yaşandığında geğirme sonucu mide bölgesinden ağza herhangi bir sıvı gelebilmektedir. Tam da bu esnada geğirmek orucu bozar mı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklık getirilen soru başlıkları arasında olmakla beraber pek çok kişi bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasını ziyaret etmektedir.

Oruçluyken geğirmek oruca zarar verir mi?

Oruçluyken geğirmek gayri ihtiyari gerçekleşen durumlar arasındadır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre geğiren bir insanın midesinden ağza herhangi bir sıvı ya da yiyecek gelmesi durumunda bu yiyecek ya da sıvıyı dışarı çıkarmadığı takdirde orucu bozulabilmektedir. Öte yandan ağza gelen bu sıvı ya da yiyecek dışarı atılırsa kişinin orucu riske girmemektedir.

Fakat kişi mideden ağza gelenleri bilinçli olarak yutarsa oruç bozulmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan
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