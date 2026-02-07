Geleceğin insansız hava aracını yapmak istiyorlar

Yozgat Kınalı Hasan Ortaokulu öğrencisi olan Kaan ve Ceren Akgül kardeşler, ailelerinin boş zamanlarını değerlendirmesi için aldıkları yazıcıyla hem ders çalışıyor hem de ülkemizin savunma sanayisine katkı sağlayacak tasarımlar yapıyorlar. Ceren ve Kaan kardeşler, evde kullandıkları yazıcıyla okul projeleri, ödevler ve teknik çizimler üzerinde çalışıyor. Özellikle teknoloji ve tasarıma ilgi duyan Kaan ve Ceren, yaptıkları çizim ve çıktılarla savunma sanayisine katkı sunabilecek fikirler üretmeyi hedefliyor. Akgül kardeşler, yazıcıyı yalnızca ders materyali hazırlamak için değil, aynı zamanda hayal güçlerini somutlaştırmak için de kullanırken ileride bunu geliştirebilecekleri alanında eğitim almayı amaçlıyor.

"İnsansız araçlar sayesinde şehit vermeyiz"



İç organ modeli, kalemlik, stres küpü, anahtarlık gibi ürünler üreten kardeşler, insansız hava aracı üretimi de yaptı. İnsansız hava aracını elektrik aksamını bağlayarak projesini bir sonraki aşamaya taşımak istediğini belirten Kaan Akgül, "Hayalim insansız hava aracı yaparak ülkemize katkıda bulunmak. İnsansız araçlar sayesinde şehit vermeyiz. Bu çizimleri yaparken Selçuk Bayraktar'dan etkilendim ve onunla tanışmayı çok isterim. Bundan sonra uçabilecek uçaklar tasarlamayı istiyorum" dedi.

"Yerli malı haftasında insansız hava aracı modellerini okuluma götürdüm"



Yerli ve milli değerlerin önemsenmesi gerektiğini ifade eden Ceren Akgül, "Yerli malı haftasında ‘Kaan', İHA, SİHA gibi tasarımları okuluma götürdüm. Selçuk Bayraktar'ın uçaklarından götürdüm. Arkadaşlarımın hepsinde bir merak uyandı. Türkiye'nin yerli malı haftasında yerli malına merak uyandı. Eskiden pek önemsemiyorlardı. Şimdi merakları arttı" ifadelerini kullandı.

"Selçuk Bayraktar bizim için örnek"



Anne Gülay Akgül, 3D yazıcı aldıktan sonra çocuklarının hayal dünyasının çok geliştiğini belirtti. Akgül, "Çocuklarım evdeki imkanlarla neler yapabileceklerini gördüler. Çocuklarımın vatanını milletini sevmeleri en başta önemli olan. Kurdukları hayaller çok hoşuma gidiyor. Selçuk Bayraktar bizim için en büyük örnek. Onun izinden gidebilirler. Derslerini yazıcıdan destek alarak çalışmaları çok hoşumuza gidiyor. İnsansız hava aracında belli bir yere kadar aşama kaydettik. Belli bir yerden sonra yapamadık ama bu yapamayacağımız anlamına gelmiyor. İnşallah üzerine daha da koyacağız" dedi.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Makbule Sargın ise çocukların 3D yazıcılarla yaptığı çalışmaların faydalı olduğunu belirtti. Sargın, "Derslerinde motive edici çalışmalar sağlamakta, başarılarını arttırmakta hem de ülkemizin geleceği olan milli savunma alanında, savunma sanayinde iha, siha gibi insansız hava araçları geliştirmelerinde küçük bir adım olmakta ve gelecekte de bu araçların yapılmasında, üretilmesinde ülkemizin savunmasında ileri düzeyde birer mühendis olmalarında katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır