Yer: Sakarya! 20 kaçak göçmen yakalandı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan kontrolde 19 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından deport edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili, organizatör şüphelisi M.E.K. (25) ile sürücü B.K. (25) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, kamyonet sürücüsüne 23 bin 216 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten menedildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır