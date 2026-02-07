HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama

Kırşehir polisi tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle irtibat ve iltisakı olduğu tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı.

Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama

Kırşehir polisi tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle irtibat ve iltisakı olduğu tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı. Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, B.I.Y.K., E.A.M.A., N.R.Y.Y., O.A.A.S., S.A.A.A., J.J.M.A., H.A.M.A., S.A.Y.K., A.K.S.H., Y.M.Y.K., A.A.B.H., A.A.A.T., O.A.K.K. yakalandı. Yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyale de el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama 1

Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama 2

Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama 3

Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandıOtomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandı
İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.