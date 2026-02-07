Kırşehir’de DEAŞ operasyonu: 12 tutuklama

Kırşehir polisi tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle irtibat ve iltisakı olduğu tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı. Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, B.I.Y.K., E.A.M.A., N.R.Y.Y., O.A.A.S., S.A.A.A., J.J.M.A., H.A.M.A., S.A.Y.K., A.K.S.H., Y.M.Y.K., A.A.B.H., A.A.A.T., O.A.K.K. yakalandı. Yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır