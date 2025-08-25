Geleceğin teminatı gençler için Sivas Emniyetinden destek programı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hayata geçirilen ÇOGEP projesi kapsamında, çocukların ve gençlerin potansiyellerini ortaya çıkararak topluma faydalı, özgüven sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması, hedefleniyor. Şehrin ve ülkenin teminatı olan gençlerin her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı. Proje kapsamında toplam 9 bin gence ve dolaylı olarak da 20 bin vatandaşa ulaşılarak hizmet verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında yüzme, resim, ebru sanatı gibi kursların yanı sıra afet bilinci, trafik eğitimi, sinema etkinliği fidan dikimi ve uygulamalı trafik eğitimi gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bu faaliyetlerle yalnızca gençlerimizin bireysel gelişimine değil, aynı zamanda Sivas’ın aydınlık yarınlarına da sağlam bir temel atıyoruz. Asayiş hizmetlerinin yanı sıra, şehrimizin geleceği olan gençlere sahip çıkmayı da asli görevlerinden biri saymaktadır. Bu anlayışla, gençlerimizin yanında olmaya ve Sivas’ın huzurlu yarınlarını onlarla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır