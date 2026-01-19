HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Gelecek geldi: İnsansı robotlar mesleklerimizi mi alıyor? Robotlar artık havacılıkta sektöründe

İnsansı robotların gündelik hayata entegrasyonu hız kesmeden sürerken, bu teknolojilerin istihdam üzerindeki etkileri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Çin merkezli bir firmadan, dünyaca ünlü havacılık firmasının sipariş alması, robotların sanayi üretiminde daha etkin rol oynayacağının sinyallerini verdi.

Gelecek geldi: İnsansı robotlar mesleklerimizi mi alıyor? Robotlar artık havacılıkta sektöründe
Sedef Karatay

Bloomberg’in haberine göre, Çin merkezli insansı robot üreticisi UBTech Robotics, Airbus SE’den sipariş aldı. Airbus’ın, model insansı robotlarını uçak fabrikalarında kullanmayı planladığı açıklandı. Ancak şirket, robotların hangi görevlerde ve ne ölçekte kullanılacağına dair henüz detaylı bilgi paylaşmadı.

Bu gelişme, insansı robotların küresel piyasalarda üretim alanında kullanılmasına yönelik beklentileri artırdı.

Gelecek geldi: İnsansı robotlar mesleklerimizi mi alıyor? Robotlar artık havacılıkta sektöründe 1

YATIRIMCILARIN GÖZÜ İNSANSI ROBOTLARDA

İnsansı robotlara olan ilgi yalnızca sanayi cephesinde değil, finans dünyasında da artıyor. Bu trend, yatırımcılar için oldukça cazip bir alan haline gelirken, Çin İnsansı Robot Endeksi son iki yılda ikiye katlandı. Uzmanlar, üretimde verimlilik artışı ve iş gücü maliyetlerinin düşmesi beklentisinin bu yükselişte önemli rol oynadığını belirtti.

Gelecek geldi: İnsansı robotlar mesleklerimizi mi alıyor? Robotlar artık havacılıkta sektöründe 2

ÇİN ROBOT PİYASASINA HAKİM

Araştırma şirketi Omdia’nın raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde sevk edilen yaklaşık 13.000 insansı robotun büyük çoğunluğu Çin’den geldi. Bu veri, Çin’in insansı robot teknolojilerinde küresel liderliğe doğru hızla ilerlediğini ortaya koyuyor.

Gelecek geldi: İnsansı robotlar mesleklerimizi mi alıyor? Robotlar artık havacılıkta sektöründe 3

FABRİKALARDA YENİ İŞ GÜCÜ: İNSANSI ROBOTLAR

Robotik makineler uzun zamandır üretim süreçlerinde kullanılsa da, Çinli şirketler son dönemde insansı robotların fabrika ortamlarında daha aktif rol almasını teşvik ediyor. Kutu taşıma, malzeme ayıklama ve güvenlik denetimleri gibi görevler, bu robotların öne çıktığı alanlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, insansı robotların bu tür uygulamalardaki gerçek etkinliği ve verimliliği konusunda araştırmalar ve saha denemeleri halen sürüyor.

Gelecek geldi: İnsansı robotlar mesleklerimizi mi alıyor? Robotlar artık havacılıkta sektöründe 4

İSTİHDAM TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

İnsansı robotların yeni sektörlere adım atması, "Robotlar meslekleri elimizden mi alıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, kısa vadede bazı iş kollarında dönüşüm yaşanabileceğini, ancak uzun vadede robot teknolojilerinin yeni meslek alanları ve uzmanlıklar da yaratabileceğini vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıTır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Erciyes sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin kişiyi ağırladıErciyes sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin kişiyi ağırladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çin robot havacılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.