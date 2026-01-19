Gelecek geldi: İnsansı robotlar mesleklerimizi mi alıyor? Robotlar artık havacılıkta sektöründe

Bloomberg’in haberine göre, Çin merkezli insansı robot üreticisi UBTech Robotics, Airbus SE’den sipariş aldı. Airbus’ın, model insansı robotlarını uçak fabrikalarında kullanmayı planladığı açıklandı. Ancak şirket, robotların hangi görevlerde ve ne ölçekte kullanılacağına dair henüz detaylı bilgi paylaşmadı.

Bu gelişme, insansı robotların küresel piyasalarda üretim alanında kullanılmasına yönelik beklentileri artırdı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ İNSANSI ROBOTLARDA

İnsansı robotlara olan ilgi yalnızca sanayi cephesinde değil, finans dünyasında da artıyor. Bu trend, yatırımcılar için oldukça cazip bir alan haline gelirken, Çin İnsansı Robot Endeksi son iki yılda ikiye katlandı. Uzmanlar, üretimde verimlilik artışı ve iş gücü maliyetlerinin düşmesi beklentisinin bu yükselişte önemli rol oynadığını belirtti.

ÇİN ROBOT PİYASASINA HAKİM

Araştırma şirketi Omdia’nın raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde sevk edilen yaklaşık 13.000 insansı robotun büyük çoğunluğu Çin’den geldi. Bu veri, Çin’in insansı robot teknolojilerinde küresel liderliğe doğru hızla ilerlediğini ortaya koyuyor.

FABRİKALARDA YENİ İŞ GÜCÜ: İNSANSI ROBOTLAR

Robotik makineler uzun zamandır üretim süreçlerinde kullanılsa da, Çinli şirketler son dönemde insansı robotların fabrika ortamlarında daha aktif rol almasını teşvik ediyor. Kutu taşıma, malzeme ayıklama ve güvenlik denetimleri gibi görevler, bu robotların öne çıktığı alanlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, insansı robotların bu tür uygulamalardaki gerçek etkinliği ve verimliliği konusunda araştırmalar ve saha denemeleri halen sürüyor.

İSTİHDAM TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

İnsansı robotların yeni sektörlere adım atması, "Robotlar meslekleri elimizden mi alıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, kısa vadede bazı iş kollarında dönüşüm yaşanabileceğini, ancak uzun vadede robot teknolojilerinin yeni meslek alanları ve uzmanlıklar da yaratabileceğini vurguladı.