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Gelenek bozulmadı! İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde pide kuyruğu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.03.2025 20:11
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On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. İstanbul'da Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala fırınlara koşan vatandaşlar, sıcak pide kuyruğu geleneğini bu yıl da bozmadı. Vatandaşlar iftar öncesi sıcak pide alabilmek için fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gelenek bozulmadı! İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde pide kuyruğu

Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü itibariyle başladı. Dünyanın birçok yerinde Müslüman vatandaşlar oruç ibadetini gerçekleştirmek için ilk orucunu tuttu. Her yıl olduğu gibi bul Ramazan'da da fırın önlerinde uzun pide kuyrukları oluştu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftarını sıcak pide ile açmak isteyen vatandaşlar, İstanbul'da fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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İlk iftara dakikalar kala vatandaşlar fırınlara akın etti. Pide kuyruklarının yanı sıra Ramazan ayının ilk orucunda sofralarında tatlı olmasını isteyen vatandaşlar uzun tatlı kuyrukları da oluşturdu.

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Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pidelerini alanlar evlerinin yolunu tutarken, uzun kuyrukları beklemek istemeyen bazı vatandaşlar daha erken fırınlara gelerek ekmeklerini almayı tercih etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan
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