HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Paşinyan’dan Azerbaycan Türkçesi şarkıyla paylaşım! Kameraya kalp yaptı

İçerik devam ediyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkmenistan’daki bisiklet gezisinden bir videoyu Azerbaycan Türkçesi şarkı eşliğinde paylaştı. Renkli fıskiyelerin önünden geçen Paşinyan, görüntülerin sonunda elleriyle kalp işareti yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Instagram’da paylaştığı bisiklet videosunda müzik tercihi dikkat çekti.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE ŞARKI DUYULDU

Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılmak için Türkmenistan’ın Türkmenbaşı kentinde çekilen görüntülerde Azerbaycan Türkçesi seslendirilen “Aram-aram” şarkısı duyuldu.

Paşinyan’dan Azerbaycan Türkçesi şarkıyla paylaşım! Kameraya kalp yaptı 1

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kaskı ve gözlüğüyle bisiklet sürerken kendisini kayda alan Paşinyan, renkli ışıklarla aydınlatılan fıskiyelerin önünden geçti.

Paşinyan’dan Azerbaycan Türkçesi şarkıyla paylaşım! Kameraya kalp yaptı 2

ELLERİYLE KALP İŞARETİ YAPTI

Videonun sonunda Paşinyan, iki eliyle kameraya kalp işareti yaptı.

Paşinyan’dan Azerbaycan Türkçesi şarkıyla paylaşım! Kameraya kalp yaptı 3

Paşinyan paylaşımına Ermenice “Günaydın! Size güzel bir gün diliyorum ve hepinizi seviyorum” notunu düştü.

Paşinyan’dan Azerbaycan Türkçesi şarkıyla paylaşım! Kameraya kalp yaptı 4

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okulda şiddet, ekranda nefret: Uzmanlardan kritik uyarı!Okulda şiddet, ekranda nefret: Uzmanlardan kritik uyarı!
İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında karar değiştiİsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında karar değişti

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Türkmenistan Nikol Paşinyan türkçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.