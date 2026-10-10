Paşinyan’dan Azerbaycan Türkçesi şarkıyla paylaşım! Kameraya kalp yaptı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Instagram’da paylaştığı bisiklet videosunda müzik tercihi dikkat çekti.
Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılmak için Türkmenistan’ın Türkmenbaşı kentinde çekilen görüntülerde Azerbaycan Türkçesi seslendirilen “Aram-aram” şarkısı duyuldu.
Kaskı ve gözlüğüyle bisiklet sürerken kendisini kayda alan Paşinyan, renkli ışıklarla aydınlatılan fıskiyelerin önünden geçti.
Videonun sonunda Paşinyan, iki eliyle kameraya kalp işareti yaptı.
Paşinyan paylaşımına Ermenice “Günaydın! Size güzel bir gün diliyorum ve hepinizi seviyorum” notunu düştü.
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