Gelenek haline gelen 23’üncü "Sahur Halayı": Meydanda herkes halay çekti çiftetelli oynadı...

Elazığ’da, Ramazan ayının 23’üncü günü geleneksel "Sahur Halayı" etkinliği, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Etkinliğe katılan onlarca vatandaş, sahur öncesi hep birlikte halay çekip, çiftetelli oynayarak renkli ve coşkulu anlar yaşadı. Geleneksel hale gelen bu etkinlik, Elazığlıların Ramazan sevincini paylaşmalarına ve birlik beraberlik içinde eğlenmelerine imkan sundu.

23. SAHUR HALAYI ETKİNLİĞİ

Elazığ’da Ramazan ayının 23’üncü gününde Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen onlarca kişi aynı anda halay çekip çiftetelli oynadı.

GELENEK HALİNE GELMİŞ

Elazığ’da her sene olduğu gibi bu sene de 23. sahur halayı etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinliğe onlarca vatandaş katıldı.

SAAT 23.23 OLDUĞUNDA DAVUL VE KLARNETLER ÇALINDI

Saat 23.23’ü gösterdiğinde davul ve klarnetler çalınmaya başladı. Bir araya gelen yüzlerce vatandaş, aynı anda halay çekip çiftetelli oynadı. Uzun halay kuyruğu oluşturan vatandaşlar meşalelerin altında renkli görüntüler oluşturdu.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır