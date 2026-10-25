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Gelin ve görümce kavgası: 6 kişi emniyete götürüldü

Adıyaman’da gelin ve görümce arasında anneden kalan altınlar nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, aile yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gelin ve görümce kavgası: 6 kişi emniyete götürüldü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 19113 Sokak üzerinde gelin ve görümce arasında, annelerinden kalan altınlar nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine aile yakınları da olaya müdahil oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, kavgaya karıştığı belirtilen 6 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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