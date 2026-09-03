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Gemi kazası sonrası tüm gözler orada! Ara verilmeden gece boyu sürdü

Silivri açıklarında meydana gelen iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasının yankıları devam ediyor. Kayıp 10 mürettebattan hala henüz bir haber yok. Arama çalışmaları gece boyu devam etti. Kıyıda bekleyen aileler ise sürekli bilgilendiriyor.

Gemi kazası sonrası tüm gözler orada! Ara verilmeden gece boyu sürdü

Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de hız kesmeden devam etti.

Gemi kazası sonrası tüm gözler orada! Ara verilmeden gece boyu sürdü 1

KAZANIN ARDINDAN 24 SAATTEN FAZLA GEÇTİ

Dün gece saat 03.00 sıralarında, Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU isimli tanker ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin Silivri’ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta çarpışmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de hız kesmeden devam etti.

Gemi kazası sonrası tüm gözler orada! Ara verilmeden gece boyu sürdü 2

ARA VERİLMEDEN DEVAM ETTİ

Gece saatlerinde Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar anlık konum ve anlık sinyal olarak takip ediliyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi de katılıyor.

AİLELER SÜREKLİ BİLGİLENDİRİLİYOR

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle çalışmalar sürdürülürken, haber alınamayan 10 kişilik mürettebatın akrabaları ve yakınları da süreç hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Silivri gemi kaza
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