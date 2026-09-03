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Alsu gemisindeki 9 kişi hakkında soruşturma!

Dün Silivri açıklarından meydana gelen gemi kazasında hasar almayan Alsu gemisi bekletilmeye devam ediyor. Gemide aşçı hariç hakkında 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler gemide tutuluyor.

Alsu gemisindeki 9 kişi hakkında soruşturma!
Ufuk Dağ

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
gemi kaza
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