Alsu gemisindeki 9 kişi hakkında soruşturma!

Dün Silivri açıklarından meydana gelen gemi kazasında hasar almayan Alsu gemisi bekletilmeye devam ediyor. Gemide aşçı hariç hakkında 9 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler gemide tutuluyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum