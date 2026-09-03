Firari zanlı yunuslara yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, dün kent genelinde uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan Y.Ö. isimli şahsın GBT-UYAP sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen sorgulamada, Y.Ö.’nün ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan arandığı ve hakkında 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yunus ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır