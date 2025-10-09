HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gemi yan yatınca can verdi! İstanbul'da korkunç olay

İçerik devam ediyor

Son dakika haberi: İstanbul'da Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde bir gemi yan yattı. Olay sırasında bazı işçiler denize düşerken Ukrayna uyruklu Vlasyuk Yevgen isimli işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Tuzla'daki tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanik bakım çalışmaları süren bir gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

Gemi yan yatınca can verdi! İstanbul da korkunç olay 1

İŞÇİLER DENİZE DÜŞTÜ

Bu sırada gemide bulunan işçilerden bazıları denize düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi.

Gemi yan yatınca can verdi! İstanbul da korkunç olay 2

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışmalarda Ukrayna vatandaşı Vlasyuk Yevgen'in tahliye rampa kapağının altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gemi yan yatınca can verdi! İstanbul da korkunç olay 3

Gemi yan yatınca can verdi! İstanbul da korkunç olay 4

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyadan silah paylaşan 6 şüpheli yakalandıSosyal medyadan silah paylaşan 6 şüpheli yakalandı
Göz sağlığı şansa bırakılmaz!Göz sağlığı şansa bırakılmaz!

Anahtar Kelimeler:
gemi tersane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.