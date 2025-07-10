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Gemide saklanarak yurt dışına kaçamak isteyen göçmenler kaptanın ihbarıyla yakalandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen göçmenler gemi kapatanının ihbarıyla Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Karadeniz Ereğli’den İngiltere’ye giden, Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı ‘Kevser S’ isimli kargo gemisinin kaptanı dün sabaha karşı Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında geminin içinde yabancı uyruklu göçmenler olduğunu fark etti.

Gemide saklanarak yurt dışına kaçamak isteyen göçmenler kaptanın ihbarıyla yakalandı
Çiğdem Sevinç

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen göçmenler gemi kapatanının ihbarıyla Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Karadeniz Ereğli’den İngiltere’ye giden, Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı ‘Kevser S’ isimli kargo gemisinin kaptanı dün sabaha karşı Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında geminin içinde yabancı uyruklu göçmenler olduğunu fark etti. Kaptan durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Batı Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı ‘TCSG 16’ Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemide saklanan 3 Fas uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin Sahil Güvenlik’teki idari işlemleri devam ediyor.

(İHA)

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