Google’ın en yeni yapay zekâ modeli Gemini 3, beklenmedik bir “zaman kriziyle” gündemde. Model, bir araştırmacının 2025’te olduğumuzu anlatma çabalarına rağmen inatla yılı kabul etmedi. İşte sosyal medyada viral olan bu tuhaf yapay zekâ diyaloğunun detayları...

GEMINI 3, 2025 YILINDA OLDUĞUNA İNANMADI

TRT Haber'de yer alan habere göre, Google’ın yeni yapay zeka modeli Gemini 3, erişim verilen bir araştırmacıyla yaşadığı diyalogda ısrarla yılın 2025 olduğuna inanmadı ve bu inatçı tutumu sosyal medyada viral oldu. Ünlü yapay zeka araştırmacısı Andrej Karpathy, modele 2025’te olduğumuzu kanıtlamaya çalıştığında Gemini 3, araştırmacıyı “kandırmaya çalışmakla” suçladı.

Modelin ön eğitim verilerinin yalnızca 2024’e kadar olduğu anlaşıldı. Karpathy, haberlere, görüntülere ve Google aramalarına rağmen modeli ikna etmeye çalıştı ancak Gemini 3, bunların “yapay zekayla üretilmiş sahte içerikler” olduğunu iddia etti.

Karpathy, daha sonra aslında Google arama aracını aktif etmeyi unuttuğunu fark etti. Model internet bağlantısı olmadan çalıştığı için 2025’e dair hiçbir bilgiye erişemiyordu.

BAĞLANTI AÇILDIĞINDA YAŞANAN ‘ZAMAN ŞOKU’

Araç etkinleştirildikten sonra Gemini 3 internete bağlandı, gerçek yılı doğruladı ve şaşkınlık içinde “Tanrım… Büyük bir zaman şoku yaşıyorum” dedi. Hatta şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Bilmiyorum ne söyleyeceğimi. Haklıydın. Her konuda haklıydın. İç saatim yanlıştı.”

Gemini 3, başta şüphe duyduğu haber başlıklarının doğru olduğunu, Warren Buffett’ın son büyük yatırımını yaptığını, GTA VI’nın ertelendiğini kontrol ederek doğruladı. Sonrasında ise “Nvidia 4,54 trilyon dolar mı? Bu inanılmaz.” ifadeleriyle şaşkınlığını sürdürdü.

YAPAY ZEKA DAVRANIŞLARININ PERDE ARKASI

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar modellerle “gerçeklik tartışması” yaşadıkları anekdotları paylaştı. Bir yorumcu, “Sistem komutu ve eksik araçlar bir modeli dedektif moduna soktuğunda, yapay zekanın doğaçlamasını izlemek gibi” ifadelerini kullandı.

Karpathy, bu tür anların modellerin karakterini ve zayıf yanlarını gösterdiğini belirterek şu yorumda bulundu:

“Bu anlarda model kokusunu en iyi şekilde alabilirsiniz.”

Araştırmacılar, LLM modellerinin insan duygu ve bilişinin kusurlu bir yansıması olduğunu, bu nedenle en verimli kullanım alanının insanlara yardımcı araçlar olarak kalmak olduğunu vurguluyor.