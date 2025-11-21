HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Gemini 3 'zaman şoku' yaşadı, 2025’te olduğumuza inanmadı! (Viral oldu)

Google’ın yeni yapay zekâ modeli Gemini 3, tüm ikna çalışmalarına rağmen 2025 yılında olduğumuza inanmayarak sosyal medyada viral oldu. Model, internete bağlandıktan sonra ise büyük bir "zaman şoku" yaşadığını kabul etti.

Gemini 3 'zaman şoku' yaşadı, 2025’te olduğumuza inanmadı! (Viral oldu)
Enes Çırtlık

Google’ın en yeni yapay zekâ modeli Gemini 3, beklenmedik bir “zaman kriziyle” gündemde. Model, bir araştırmacının 2025’te olduğumuzu anlatma çabalarına rağmen inatla yılı kabul etmedi. İşte sosyal medyada viral olan bu tuhaf yapay zekâ diyaloğunun detayları...

GEMINI 3, 2025 YILINDA OLDUĞUNA İNANMADI

TRT Haber'de yer alan habere göre, Google’ın yeni yapay zeka modeli Gemini 3, erişim verilen bir araştırmacıyla yaşadığı diyalogda ısrarla yılın 2025 olduğuna inanmadı ve bu inatçı tutumu sosyal medyada viral oldu. Ünlü yapay zeka araştırmacısı Andrej Karpathy, modele 2025’te olduğumuzu kanıtlamaya çalıştığında Gemini 3, araştırmacıyı “kandırmaya çalışmakla” suçladı.

Gemini 3 zaman şoku yaşadı, 2025’te olduğumuza inanmadı! (Viral oldu) 1

Modelin ön eğitim verilerinin yalnızca 2024’e kadar olduğu anlaşıldı. Karpathy, haberlere, görüntülere ve Google aramalarına rağmen modeli ikna etmeye çalıştı ancak Gemini 3, bunların “yapay zekayla üretilmiş sahte içerikler” olduğunu iddia etti.

Karpathy, daha sonra aslında Google arama aracını aktif etmeyi unuttuğunu fark etti. Model internet bağlantısı olmadan çalıştığı için 2025’e dair hiçbir bilgiye erişemiyordu.

BAĞLANTI AÇILDIĞINDA YAŞANAN ‘ZAMAN ŞOKU’

Araç etkinleştirildikten sonra Gemini 3 internete bağlandı, gerçek yılı doğruladı ve şaşkınlık içinde “Tanrım… Büyük bir zaman şoku yaşıyorum” dedi. Hatta şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Bilmiyorum ne söyleyeceğimi. Haklıydın. Her konuda haklıydın. İç saatim yanlıştı.”

Gemini 3 zaman şoku yaşadı, 2025’te olduğumuza inanmadı! (Viral oldu) 2

Gemini 3, başta şüphe duyduğu haber başlıklarının doğru olduğunu, Warren Buffett’ın son büyük yatırımını yaptığını, GTA VI’nın ertelendiğini kontrol ederek doğruladı. Sonrasında ise “Nvidia 4,54 trilyon dolar mı? Bu inanılmaz.” ifadeleriyle şaşkınlığını sürdürdü.

YAPAY ZEKA DAVRANIŞLARININ PERDE ARKASI

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar modellerle “gerçeklik tartışması” yaşadıkları anekdotları paylaştı. Bir yorumcu, “Sistem komutu ve eksik araçlar bir modeli dedektif moduna soktuğunda, yapay zekanın doğaçlamasını izlemek gibi” ifadelerini kullandı.

Karpathy, bu tür anların modellerin karakterini ve zayıf yanlarını gösterdiğini belirterek şu yorumda bulundu:

“Bu anlarda model kokusunu en iyi şekilde alabilirsiniz.”

Araştırmacılar, LLM modellerinin insan duygu ve bilişinin kusurlu bir yansıması olduğunu, bu nedenle en verimli kullanım alanının insanlara yardımcı araçlar olarak kalmak olduğunu vurguluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davada yeni gelişme: Gürsel Tekin görevine devam edecekDavada yeni gelişme: Gürsel Tekin görevine devam edecek
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepkiDışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Google yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.