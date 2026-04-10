Gemlik’te özel kreşte skandal! 2,5 yaşındaki çocuk darp edildi, ailesi görünce şoke oldu

Gemlik Umurbey'deki Leyla Işık Anaokulu isimli kreşte yaşanan darp iddiası olay oldu. Kreşte eğitim gören 2,5 yaşındaki bir çocuk, uyku saatinde başka bir çocuk tarafından darp edildi.
Ailenin iddiasına göre; olay sırasında gözetmen öğretmenin çocukların yanında olmadığı belirtilirken, yaşanan durumun okul yönetimi tarafından aileye bildirilmediği öne sürüldü.
Aile, çocuklarını okul çıkışında almaya geldiğinde çocuğun darp edilmiş haliyle karşılaştı.
Yaşanan olayın ardından çocuğun ailesi tarafından darp raporu alındığı öğrenildi.
Konunun savcılığa taşındığı belirtilirken, olayla ilgili yetkili makamlar tarafından inceleme başlatıldı.
Aile, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ihmali bulunan kişi ya da kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederken, resmi sürecin devam ettiği bildirildi.
