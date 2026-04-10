HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gemlik’te özel kreşte skandal! 2,5 yaşındaki çocuk darp edildi, ailesi görünce şoke oldu

Gemlik'de faaliyet gösteren özel bir kreşte yaşandığı iddia edilen olay gündem yarattı. 2,5 yaşındaki çocukların darp edildiğini gören aile şoke olurken; konu savcılığa taşındı.

Gemlik Umurbey'deki Leyla Işık Anaokulu isimli kreşte yaşanan darp iddiası olay oldu. Kreşte eğitim gören 2,5 yaşındaki bir çocuk, uyku saatinde başka bir çocuk tarafından darp edildi.

ÖĞRETMEN DE YANLARINDAYDI

Ailenin iddiasına göre; olay sırasında gözetmen öğretmenin çocukların yanında olmadığı belirtilirken, yaşanan durumun okul yönetimi tarafından aileye bildirilmediği öne sürüldü.

ÇOCUKLARININ HALİNİ GÖREN AİLE ŞOKE OLDU

Aile, çocuklarını okul çıkışında almaya geldiğinde çocuğun darp edilmiş haliyle karşılaştı.

DARP RAPORU ALINDI

Yaşanan olayın ardından çocuğun ailesi tarafından darp raporu alındığı öğrenildi.

KONU SAVCILIĞA TAŞINDI

Konunun savcılığa taşındığı belirtilirken, olayla ilgili yetkili makamlar tarafından inceleme başlatıldı.

Aile, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ihmali bulunan kişi ya da kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederken, resmi sürecin devam ettiği bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İzmir! Yanındaki kadını öldürüp intihar girişiminde bulunduYer: İzmir! Yanındaki kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu
Skandal yazışmaları ifşa olmuştu! Hasbi Dede CHP'den ihraç edildiSkandal yazışmaları ifşa olmuştu! Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.