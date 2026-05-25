ABD ve İran’ın dondurulmuş varlıklar için anlaştığı iddiası

ABD ve İran arasında arabuluculuk çabaları devam ediyor. Katar merkezli Al Jazeera’nın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD ve İran’ın Katar arabuluculuğunda İran’ın dondurulmuş varlıkları konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.

"AÇIKLANMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Haberde, İran tarafı için büyük önem taşıyan bu konudaki anlaşma sayesinde yarın ABD ile İran arasında bir anlaşmanın açıklanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

İRAN HEYETİ KATAR'DA

İran heyeti, diplomatik çabalar kapsamında Katar’ın başkenti Doha’ya gelmişti.

Heyette İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati bulunuyor.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
