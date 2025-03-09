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  4. Gen tedavisi adı altında binlerce dolar talep ediyorlar! Bodrum katta hayvan kanlarıyla deneyler yapılmış... Klinik mühürlendi

Gen tedavisi adı altında binlerce dolar talep ediyorlar! Bodrum katta hayvan kanlarıyla deneyler yapılmış... Klinik mühürlendi

09.03.2025 12:21
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Konya’da multipl skleroz (MS), miyopati, sarı nokta, kanser ve serebral palsi (SP) gibi hastalıklara ‘gen’ tedavisi yaptıklarını öne sürerek, hasta ve hasta yakınlarından 9 ila 12 bin dolar arası para talep eden özel bir genetik kliniğin laboratuvarı, yapılan baskında mühürlendi. Kliniğin bodrum katındaki laboratuvarda hayvan kanlarıyla deney yapılıyor denildi. Bodrum katında kan örnekleri ve genetik materyaller ele geçirilirken kliniğin yasal olarak tedavi yapma yetkisinin olmadığı belirtildi.

Gen tedavisi adı altında binlerce dolar talep ediyorlar! Bodrum katta hayvan kanlarıyla deneyler yapılmış... Klinik mühürlendi

Selçuklu ilçesindeki özel bir genetik kliniği hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve İl Sağlık Müdürlüğüne şikayette bulunuldu. CİMER’e yapılan şikayette; ‘Klinikte, MS, miyotapi, sarı nokta, kanser ve SP gibi hastalıklara ‘gen’ tedavisi yapılıyor.

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2 GÜN SONRA BİLGİ VERİP BİNLERCE DOLAR İSTENİYOR

Kök hücre tedavisini, kabul eden hastalardan kan örneği alınarak, 2 gün sonra hücrenin üreyip üremediğinin bilgisi verilerek, 9 bin ila 12 bin dolar arasında ücret isteniyor.

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SÖZDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİNDE 'İZOTONİK SOLÜSYON' ENJEKTE EDİLİYOR

Tedaviyi kabul eden hastalardan ise elden ve kredi kartından ekstra yüzde 10 KDV oranı alınıyor. Sözde kök hücre tedavisinde hastalara ‘izotonik solüsyon’ enjekte ediliyor. Kliniğin bodrum katındaki laboratuvarda hayvan kanlarıyla deney yapılıyor’ denildi.

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YASAL OLARAK TEDAVİ YAPMA YETKİSİ YOK

Şikayetin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri genetik kliniğine baskın yaptı. Ekipler, kliniğin laboratuvar olarak kullanıldığı iddia edilen bodrum katta kan örnekleri ve genetik materyaller ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, laboratuvarı mühürledi. Kliniğin yasal olarak tedavi yapma yetkisinin olmadığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya gen
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