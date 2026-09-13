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Genç kadın evde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde genç kadın evde ölü olarak bulundu.

Genç kadın evde ölü bulundu

Olay, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1638 sokak üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ablası Yarem Malta’tan (29) haber alamayan kız kardeşi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Malta’nın kız kardeşi ile birlikte eve girdi. Genç kadın yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Malta’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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