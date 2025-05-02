Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül "Dolandırıcılık" dedi! 'Otobüste epilepsi krizi' hikayesi sosyal medyada gündem oldu

Otobüste epilepsi krizi geçiren adam hikayesi sosyal medyanın gündeminde. Genç bir kadının video çekerek anlattığı hikayede adamın gerçekten epilepsi krizi geçirip geçirmediği ise İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasıyla sorgulanmaya başladı. Vali Gül, "Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez" ifadelerini kullandı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAYIP İSYAN ETTİ: "O ADAM İLACINI NEDEN ALAMIYOR?"

Genç kadın çok öfkeli, üzgün olduğunu söyleyerek konuşmaya başladığı videoda otobüste 38 yaşındaki bir adamın epilepsi krizi geçirerek bayıldığını, daha sonra ona ilk yardımda bulunduğunu anlattı. Adamın kendine geldikten sonra ilaçlarını alamadığını söylediğini aktaran kadın "“Uyandıktan sonra ilacını alamadığı için günde birkaç kez kriz geçirdiğini söyledi. O adam neden ilacını alamıyor? Vergiler nerede?” diyerek gözyaşları içinde isyan etti.

VALİ GÜL UYARDI: BU DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Vali Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren kişiye müdahale eden genç, sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlattı" başlığıyla paylaşılan videoyu alıntılayarak, "Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir." dedi.

"TÜM İLAÇ GİDERLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR"

Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığına, bunun eczacıların da yakından bildiği bir uygulama olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"SAHTE HASTALIK VE MAĞDURİYET HİKAYELERİ"

"Dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden biri sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleridir. Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için lütfen dikkatli ve duyarlı olalım. Zekat ve sadakalarınızı doğrudan tanıdığınız ihtiyaç sahiplerine veya güvendiğiniz kurumlara ulaştırınız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır