HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül "Dolandırıcılık" dedi! 'Otobüste epilepsi krizi' hikayesi sosyal medyada gündem oldu

İçerik devam ediyor

Sosyal medyada genç bir kadının anlattığı 'otobüste epilepsi krizi geçiren adam' hikayesi gündem oldu. Hüngür hüngür ağladığı videoda anestezi öğrencisi olduğunu söyleyen genç kadın adama yardım ettiğini anlatıp “O adam ilaçlarını neden alamıyor? Vergiler nerede?” diyerek isyan etti. İstanbul Valisi Davut Gül ise bu videoyu paylaşıp "Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir" diye bir uyarıda bulundu.

Otobüste epilepsi krizi geçiren adam hikayesi sosyal medyanın gündeminde. Genç bir kadının video çekerek anlattığı hikayede adamın gerçekten epilepsi krizi geçirip geçirmediği ise İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamasıyla sorgulanmaya başladı. Vali Gül, "Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez" ifadelerini kullandı.

3

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAYIP İSYAN ETTİ: "O ADAM İLACINI NEDEN ALAMIYOR?"

Genç kadın çok öfkeli, üzgün olduğunu söyleyerek konuşmaya başladığı videoda otobüste 38 yaşındaki bir adamın epilepsi krizi geçirerek bayıldığını, daha sonra ona ilk yardımda bulunduğunu anlattı. Adamın kendine geldikten sonra ilaçlarını alamadığını söylediğini aktaran kadın "“Uyandıktan sonra ilacını alamadığı için günde birkaç kez kriz geçirdiğini söyledi. O adam neden ilacını alamıyor? Vergiler nerede?” diyerek gözyaşları içinde isyan etti.

1

VALİ GÜL UYARDI: BU DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Vali Gül ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren kişiye müdahale eden genç, sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlattı" başlığıyla paylaşılan videoyu alıntılayarak, "Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir." dedi.

thumbs_b_c_a18fb6ca39d4593ec02a3c7fa0d259d6

"TÜM İLAÇ GİDERLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR"

Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığına, bunun eczacıların da yakından bildiği bir uygulama olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

2

"SAHTE HASTALIK VE MAĞDURİYET HİKAYELERİ"

"Dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden biri sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleridir. Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için lütfen dikkatli ve duyarlı olalım. Zekat ve sadakalarınızı doğrudan tanıdığınız ihtiyaç sahiplerine veya güvendiğiniz kurumlara ulaştırınız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Furkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldıFurkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldı
Yola dökülen odunlar trafik akışını engellediYola dökülen odunlar trafik akışını engelledi

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık epilepsi Davut Gül dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.