HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Genç kadını gizlice görüntülediği iddia edildi! Sinir krizi geçirip tekme attı... Dikkat çeken telefon detayı

İçerik devam ediyor

Arnavutköy'de market çalışanı genç kadın, iddiaya göre kendisini gizlice görüntülediğini fark ettiği kişiye tepki gösterdi. Yaşananlar sırasında sinir krizi geçiren genç kadın, kendisini görüntülediğini iddia ettiği kişiye tekme atarak tepki gösterdi. Öte yandan şüpheli şahsın telefonunda çok sayıda kadın fotoğrafı bulunduğu öne sürüldü.

Olay, Arnavutköy’ün Haraççı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre markette çalışan genç kadın iş çıkışı evine gitmek üzere marketten ayrıldığı sırada, yanına adres sorma bahanesiyle yaklaşan bir kişinin telefon kamerasının açık olduğunu ve kendisini çektiğini fark etti.

Genç kadını gizlice görüntülediği iddia edildi! Sinir krizi geçirip tekme attı... Dikkat çeken telefon detayı 1

ÇOK SAYIDA KADIN FOTOĞRAFI BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Durumu fark eden genç kadın tepki gösterirken, kısa sürede çevredeki mahalle sakinleri de olay yerine toplandı. Şüpheli şahsın telefonunda çok sayıda kadın fotoğrafı bulunduğu öne sürüldü.

Genç kadını gizlice görüntülediği iddia edildi! Sinir krizi geçirip tekme attı... Dikkat çeken telefon detayı 2

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP TEKME ATTI

Yaşananlar sırasında sinir krizi geçiren genç kadın, kendisini görüntülediğini iddia ettiği kişiye tekme atarak tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandırıldı.
Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Villanın merdivenlerden düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandıVillanın merdivenlerden düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Bolu’daki kazada hayatını kaybeden kadının kimliği belli olduBolu’daki kazada hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.