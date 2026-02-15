Türkiye'den İsrail'in kararına sert tepki: "Uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür"

Türkiye'den İsrail hükümetinin Batı Şeria’da arazi tesciline ilişkin aldığı karar hakkında açıklama geldi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR VE HÜKÜMSÜZDÜR"

Açıklamada "İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadeleri kullanılırken "Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail’in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür" dendi.

DÜNYAYA ÇAĞRI

İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Netanyahu hükümeti tarafından işgal altındaki Batı Şeria’da yoğunlaştırılan yayılmacı politikalar, bölgede devam eden barış çabalarını baltalamakta ve iki devletli çözüm perspektifine zarar vermektedir.

Uluslararası toplumu, İsrail’in fiili durum yaratma girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırıyoruz.

Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir."