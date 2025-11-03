HABER

Genç kızların sipariş anlaşmazlığında kan attı! 20 yaşındaki kız vahşice katledildi

İstanbul'da kan donduran olay! Bağcılar'da eski iş yeri olan kafeye giden 19 yaşındaki Şeymanur Ş., gelen siparişi beğenmeyince eski iş arkadaşı Havin Taşçı'yı kalbinden bıçaklayarak katletti. Katil zanlısı tutuklanırken olay sırasında yanında olan 16 yaşındaki kardeşi ise serbest bırakıldı.

Genç kızların sipariş anlaşmazlığında kan attı! 20 yaşındaki kız vahşice katledildi
Ufuk Dağ

İstanbul Bağcılar'daki bir kafede, sipariş kavgası ölümle son buldu. Sancaktepe Mahallesi'nde 31 Ekim günü sabaha karşı 04.20 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Havin Taşçı (20) bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gidip oturdu. Eski iş arkadaşı Şeymanur Ş.'den (19) siparişlerini istedi. İddiaya göre gelen siparişi beğenmeyince ikili arasında tartışma çıktı.

Genç kızların sipariş anlaşmazlığında kan attı! 20 yaşındaki kız vahşice katledildi 1

EVE GİTTİ BIÇAK ALDI

Sabah'ta yer alan habere göre tartışmanın ardından kafeden ayrılan Şeymanur Ş. evine gidip bıçakla döndü. Kız kardeşi Feyza Ş. (16) de onunla birlikte kafeye döndü.

VAHŞİCE KATLETTİ

Şeymanur Ş., Husumetlisi Havin Taşçı'nın yanına gidip tartışmaya devam etti. İkilinin tartışmasında bıçağını çıkaran Şeymanur Ş., Taşçı'yı önce karnından ardında kalbinden bıçakladı. Sustalı bıçakla yaralanan Havin Taşçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırıldı.

Genç kızların sipariş anlaşmazlığında kan attı! 20 yaşındaki kız vahşice katledildi 2

GÖZALTINA ALINDIALAR

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Şeymanur Ş. ve 16 yaşındaki kardeşi Feyza Ş.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 2 adet sustalı bıçak ise muhafaza altına alındı.

KENDİ TUTUKLANDI, KARDEŞİ SERBEST

Hastaneye kaldırılan Havin Taşçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adliyeye sevk edilen Şeymanur Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Feyza Ş. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor.

