Genç şarkıcı sevenlerinin gözü önünde intihara kalkıştı! İstanbul'da canlı yayın açtı, takipçileri yorum yağdırırken ip hazırladı

Şarkıcı P.T.'nin canlı yayında intihar girişimi korkuttu. İntihar etmek için ip hazırlayan P.T.'yi gören kimi kullanıcılar durumun ciddiyetinin farkına varmasa da bazıları hızla polislere haber verdi. P.T.'nin bağladığı ipin koptuğu öğrenildi.
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede ikamet ettiği öğrenilen şarkıcı Pelin T. sosyal medya hesabından bir yayın açtı.
Sabah'ta yer alan habere göre; açtığı yayında canına kıymak için ip hazırlayan genç şarkıcı takipçilerinin yorumlarını hiç dinlemedi.
Olayın ciddiyetini anlayan bazı sosyal medya kullanıcıları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Hızla adrese giden ekipleri genç şarkıcıyı yerde yatar vaziyette buldu.
Şarkıcının bağladığı ipin koptuğu öğrenilirken hastaneye kaldırılan Pelin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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