Genç şarkıcı sevenlerinin gözü önünde intihara kalkıştı! İstanbul'da canlı yayın açtı, takipçileri yorum yağdırırken ip hazırladı

Şarkıcı P.T.'nin canlı yayında intihar girişimi korkuttu. İntihar etmek için ip hazırlayan P.T.'yi gören kimi kullanıcılar durumun ciddiyetinin farkına varmasa da bazıları hızla polislere haber verdi. P.T.'nin bağladığı ipin koptuğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN AÇTI

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede ikamet ettiği öğrenilen şarkıcı Pelin T. sosyal medya hesabından bir yayın açtı.

TAKİPÇİLERİ İZLERKEN İP HAZIRLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; açtığı yayında canına kıymak için ip hazırlayan genç şarkıcı takipçilerinin yorumlarını hiç dinlemedi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE KULLANICILAR HABER VERDİ

Olayın ciddiyetini anlayan bazı sosyal medya kullanıcıları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YERDE YATAR HALDE BULUNDU

Hızla adrese giden ekipleri genç şarkıcıyı yerde yatar vaziyette buldu.

İP KOPMUŞ

Şarkıcının bağladığı ipin koptuğu öğrenilirken hastaneye kaldırılan Pelin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır