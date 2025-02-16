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Genç şarkıcı sevenlerinin gözü önünde intihara kalkıştı! İstanbul'da canlı yayın açtı, takipçileri yorum yağdırırken ip hazırladı

16.02.2025 09:48
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İstanbul'da şarkıcı P. T.'nin canlı yayınını izleyenlerin yüreği ağzına geldi. Genç kadın canına kıymak için ip hazırladı. Bu sırada yayına yorum yağdı, birisi "Abla yapma hayat devam ediyor" yazdı. Polis ekipleri eve gittiğinde P.T.'yi yerde yatar halde buldu.

Genç şarkıcı sevenlerinin gözü önünde intihara kalkıştı! İstanbul'da canlı yayın açtı, takipçileri yorum yağdırırken ip hazırladı

Şarkıcı P.T.'nin canlı yayında intihar girişimi korkuttu. İntihar etmek için ip hazırlayan P.T.'yi gören kimi kullanıcılar durumun ciddiyetinin farkına varmasa da bazıları hızla polislere haber verdi. P.T.'nin bağladığı ipin koptuğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN AÇTI

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede ikamet ettiği öğrenilen şarkıcı Pelin T. sosyal medya hesabından bir yayın açtı.

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TAKİPÇİLERİ İZLERKEN İP HAZIRLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; açtığı yayında canına kıymak için ip hazırlayan genç şarkıcı takipçilerinin yorumlarını hiç dinlemedi.

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POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE KULLANICILAR HABER VERDİ

Olayın ciddiyetini anlayan bazı sosyal medya kullanıcıları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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YERDE YATAR HALDE BULUNDU

Hızla adrese giden ekipleri genç şarkıcıyı yerde yatar vaziyette buldu.

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İP KOPMUŞ

Şarkıcının bağladığı ipin koptuğu öğrenilirken hastaneye kaldırılan Pelin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İntihar Şarkıcı
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