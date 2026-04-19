Genç teğmenin sır ölümü! Evinde vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda yaklaşık bir yıldır görev yaptığı öğrenilen Teğmen Ümit Mete Erez evinde silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

ARKADAŞLARI KANLAR İÇİNDE BULDU

Olay, Kötekli Mahallesi 200 sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teğmen Ümit Mete Erez'i (26) evinde başından vurulmuş halde arkadaşları kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, Erez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Erez'in ateşli silah yaralanması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

