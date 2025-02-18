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Genç yaşta görülen bel ağrılarına dikkat! Erkeklerde daha fazla görülen hastalığın belirtisiymiş

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.02.2025 10:29
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Romatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Ali Aşık, bel ağrılarının nedeninin romatizma kaynaklı olabileceğini belirterek, "Omurga ya da bel romatizması olarak bilinen Ankilozan Spondilit, genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan, omurgayı, eklemleri ve omurga ile kalça kemiği arasında bulunan sakroiliak eklemi etkileyen iltihaplı romatizmal bir hastalıktır. Genellikle 45 yaşın altında ve erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha sık görülür" dedi.

Genç yaşta görülen bel ağrılarına dikkat! Erkeklerde daha fazla görülen hastalığın belirtisiymiş

Romatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Ali Aşık, halk arasında omurga ya da bel romatizması olarak bilinen Ankilozan Spondilit hakkında açıklamalarda bulundu.

"GENETİK GEÇİŞLİ BİR HASTALIK"

Hastalığın tanımını yapan Uzm. Dr. Aşık, "Omurga ya da bel romatizması olarak bilinen Ankilozan Spondilit, genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan, omurgayı, eklemleri ve omurga ile kalça kemiği arasında bulunan sakroiliak eklemi etkileyen iltihaplı romatizmal bir hastalıktır. Genellikle 45 yaşın altında ve erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha sık görülür. Toplumdaki sıklığı ise yüzde 0.3-1.4 arasında değişmektedir. Ankilozan spondilit genetik geçişli bir hastalıktır. Birinci derece yakınlarında bu hastalık tanısı olan kişilerde hastalık görülme oranı yüksektir. HLA-B27 geni ile hastalık arasında ilişki bulunmaktadır. Bu geni taşıyan kişilerde hastalık çok daha sıktır" şeklinde konuştu.

"BEL FITIĞIYLA KARIŞABİLİYOR"

Hastalardaki en sık şikayetin, sabahları olan bel ve sırt ağrısı olduğunu belirten Uzm. Dr. Aşık, "Genellikle bel fıtığıyla karışabilmekte ve hastalığın tanısında gecikmeye neden olmaktadır. Hastalıkların ayrımında inflamatuvar karakterde dediğimiz; istirahatle artan hareketle azalan, gece uykudan uyandırabilen ve sabah tutukluluğunun eşlik ettiği bel ağrısı öyküsü önemlidir" diye konuştu.

"SABAHLARI SIRT AĞRISI OLABİLİR"

Uzm. Dr. Aşık, hastalığın başlıca belirtilerini şu şekilde sıraladı:
"Sabahları olan bel boyun sırt ağrısı, istirahatle ağrıların artış göstermesi ve hareketle ağrıların azalması, sabahları topuklarda ağrı olması, eklemlerde ağrı ve şişlik, göğüs kafesinde ağrı ve şişlik, şikayetlerin 45 yaşından önce başlaması ve 3 aydan daha uzun sürmesi."

"AĞRILAR İSTİRAHATTE ARTIŞ GÖSTERİR VE HAREKETLE AZALIR"

Hastalığın ilk dönemlerinde bel ve sırt ağrısı dışında çok fazla belirti görülmediği için çoğu zaman dikkate alınmadığını söyleyen Uzm. Dr. Aşık, "Zamanla ağrıların şiddetinde artış görülür. Ağrılar istirahat halinde artış gösterir ve hareketle azalır. Sabah uyandıktan sonra özellikle bel, boyun ve sırt bölgesinde hissedilen ve otuz dakikayı aşan tutukluluk olur. Topuklar üzerine basmakla ağrı hissedilebilir. Göğüs kafesinde, diz, ayak bilekleri, kalça gibi eklemlerde ağrı ve şişlikler görülebilir" dedi.

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"GENETİK GEÇİŞLİ BİR HASTALIK OLDUĞUNDAN AİLE ÖYKÜSÜ SORGULANMALIDIR"

Bel romatizmasının ilerleyici bir hastalık olması nedeniyle omurga ve eklemlerde geri dönüşümsüz hasara ve omurgada öne doğru eğilmeye yol açabileceğine değinen Aşık, "Ankilozan spondilit eklemler dışında göz (özellikle ön üveit), kalp kapak hastalığı, böbrek ve bağırsakları(iltihaplı bağırsak hastalığı) etkileyebilmektedir. Hastalığın tanısında inflamatuvar karakterde ağrı (istirahatle artan hareketle azalan ve 30 dakikadan uzun süren sabah tutukluğun eşlik ettiği ağrı) öyküsü önemlidir. Genetik geçişli bir hastalık olması nedeniyle aile öyküsü sorgulanmalıdır. Ayrıntılı anamnez ve fizik muayene sonrası istenecek tetkiklerle hastalık tanısı rahatlıkla konmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İLAÇ TEDAVİSİNİN YANI SIRA DÜZENLİ EGZERSİZ DE ÖNEMLİDİR"

Hastalığın tedavi ile kontrol altına alınabileceğinden bahseden Uzm. Dr. Aşık, "Hastalığın tedavisinde anti-inflamatuvar dediğimiz inflamasyonu baskılayıcı ilaçlar (NSAİİ) kullanılmaktadır. Bu tedavilere yanıtsız olan hastalarda biyolojik ilaç olarak isimlendirilen tedaviler uygun hastalarda kullanılabilmektedir. Ayrıca ilaç tedavisinin yanı sıra düzenli egzersiz de önemlidir. Ankilozan Spondilit tedavi edilmezse ilerleyici bir hastalık olması nedeniyle düzenli takip önemlidir. Sabah tutukluluğun eşlik ettiği bel sırt ağrısı olan hastaların romatoloji hekimi tarafından ayrıntılı değerlendirilmesi gereklidir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
romatizma
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