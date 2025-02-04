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Gençler arasında popüler tehlike: Peş peşe tüketildiğine kalp durması yapabilir! Bir bardağında 8 küp şeker var

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.02.2025 09:35
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Son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliğinin arttığı ifade edilen enerji içeceklerine karşı uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Menekşe Çaptuğ, "250 militresinde kafein 5 Türk kahvesindeki kafein kadardır ancak bu sentetik kafeindir. Kan basıncını yüksekliğini artırabilir, mevcut diyabetin daha kötüleşmesine, kalp damarlarında kasılma yapıp peş peşe tüketimlerde özellikle ani kalp durması yapabildiği gibi ritim bozuklukları yapabilir" dedi.

Gençler arasında popüler tehlike: Peş peşe tüketildiğine kalp durması yapabilir! Bir bardağında 8 küp şeker var

Son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliğinin arttığı ifade edilen enerji içeceklerine karşı uzmanlar uyarıyor. Uzm. Dr. Menekşe Çaptuğ da enerji içeceklerinin içeriğine yönelik bilgi verdi, yüksek kafein miktarının vücutta birçok olumsuz etki oluşturduğuna dikkat çekti. Uzm. Dr. Çaptuğ, 18 yaş altı, diyabet ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkları bulunan kişilerin ise uzak durması gerektiğini söyledi.

PEŞ PEŞE TÜKETİLİRSE ANİ KALP DURMASI YAPABİLİR

ENERJİ İÇECEĞİ4

Enerji içeceklerinin içeriğine ilişkin bilgi veren Dr. Menekşe Çaptuğ, "Enerji içecekleri diğer kafeinli içeceklerle kıyaslandığında orta seviyelerden yüksek seviyelere kadar kafein içeren içeceklere denir. Glikoz normal sofra şekeri şeklinde bulunmayıp yüksek fruktozlu mısır şurubu şeklindedir. Bu bileşen de karaciğer yağlanmasının başlıca nedenlerinden biridir. Enerji içeceklerinin içerisindeki kafein kahvedeki doğal kafeinle benzer olmayıp sentetik kafein şeklindedir.

enerji içeceği

250 mililitre enerji içeceğindeki kafein miktarı 5 Türk kahvesindeki kafein kadardır ancak buradaki kafein doğal kafeinden ziyade sentetik kafeindir. Sentetik olması nedeniyle de zararlarıyla karşı kaşıya kalmaktayız. 18 yaş altındaki bireylerde, kalp rahatsızlığı olan bireylerde kullanılmasını önermiyoruz. Gebe ve emziren kadınlarda böbrek yetmezliği bulunanlarda, kafeine hassas bünyelerde de yine kullanılmasını çok önermiyoruz. Kan basıncını yüksekliğini artırabilir, mevcut diyabetin daha kötüleşmesine, kalp damarlarında kasılma yapıp peş peşe tüketimlerde özellikle ani, kalp durmasına kadar yapabildiği gibi kalp ritim bozuklukları yapabilir" dedi.

"ENERJİ VERDİĞİNE İNANMADIĞIMIZ İÇİN TÜKETİLMESİNİ ÖNERMİYORUZ"

ENERJİ İÇECEĞİ2

Enerji içeceği kutularının üzerine uyarıların küçük puntolarla yazılması sebebiyle kimi zaman kullanıcıların fark etmediğini aktaran Uzm. Dr. Çaptuğ, sözlerine şöyle devam etti:

"Enerji içeceklerinin daha çok genç popülasyonda, sporcularda, sınav çalışmak üzere uyanık kalmak amacıyla gençlerde tüketimi günden güne artmaktadır. Hem sağlıklı bireylerde hem de mevcutta zaten belirli rahatsızlıkları olan kişilerde açıkçası gerçek bir enerji verdiğine inanmadığımız için tüketilmesini önermiyoruz. Satışa sunulan bir 250 mililitrelik enerji içeceğinde 8 adet küp şeker miktarında şeker bulunmakta.

ENERJİ İÇECEĞİ3

Art arda enerji içeceklerinin tüketilmesini, 18 yaş altı kişilerin kullanımını kesinlikle önermiyoruz. Bir içecekte bulunması gereken maksimum kafein miktarı yasal düzenlemelerle de zaten belirtilmiştir. Kişi bunları peşi sıra ya da bir gün içerisinde çok fazla miktarda tükettiğinde maksimum düzeyin üzerine çıkması nedeniyle mevcut riskleri kendi açısından çok fazla arttırmış olacak. Bu içecekler genel olarak genç, aktif grupta kullanımı gittikçe kullanımı yaygınlaşan içecekler ancak daha doğal yollarla enerjik kalabilmenin yollarına bakılmalı.

Sporla birlikte asla kullanılmaması gerektiğinin altını çizmek istiyorum, uyanık kalabilmek adına özellikle sınav dönemi gençlerin bu tarz ürünlere başvurmaması gerektiğini, ayrıca alkolle karıştırılmaması konusunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kişilerin daha dikkatli olmasını diliyorum. Bu ürünlerin zararları konusunda çocuklarıyla konuşabilirler, bu ürünleri evde bulundurmamak en başlıca belki yapılabilecek şeyler arasında"

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Kalp‎ enerji enerji içeceği
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