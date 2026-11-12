Toplam 83 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 31 Ekim 2025 tarihinden bu yana 4 ayrı dosyadan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., 31 Ekim 2025 tarihinden bu yana 3 ayrı dosyadan 23 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.S. ve 3 Kasım 2025 tarihinden bu yana 2 ayrı dosyadan 22 yıl hapis cezası bulunan S.Y.’nin Kaş ilçesinde bir sitede bulunduğu belirlendi.

3 ŞAHIS YAKALANDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü izleme ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen 3 farklı adrese, operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şahıs yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Yakalanan şahıslar, gerekli işlemlerin ardından Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır