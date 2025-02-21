HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gençler arasında yaygın: Kalp ritim bozukluğuna sebep oluyor!

Gençler arasında yaygın: Kalp ritim bozukluğuna sebep oluyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.02.2025 15:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençler arasında oldukça yaygın olarak tüketilen enerji içeceklerinin zararlarına dair uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Kemal Kürkçü, "Gençler arasında çok ciddi kalp rahatsızlıkları ve ritim bozukluklarına sebep veriyor" dedi.

Gençler arasında yaygın: Kalp ritim bozukluğuna sebep oluyor!

Kürkçü, yaptığı açıklamada, enerji içeceklerinin üzerinde "sporcu içeceği değildir" diye ibare olduğunu belirterek içeriğindeki kafein miktarının kalp ve böbrek rahatsızlıklarını tetiklediğini kaydetti.

Kürkçü, özellikle gençler arasında enerji verdiği iddiası ile kullanılan enerji içeceklerinin aslında enerji verecek bir içeriğe sahip olmadığını ve bunun kutu üzerindeki ibareler ile de belirtildiğini kaydederek, "Enerji içecekleri adıyla yanlış anılıyorlar. Enerji verdikleri iddia etseler de çok enerji verdikleri söylenemez. İçeriklerine baktığımızda şeker kafein, tuz, ginseng, B vitamini ve şeker gibi içeriğe sahip. Bunları değerlendirdiğimiz zaman kesme şeker kadar masum değil çünkü günlük 7-8 kesme şeker miktarı gibi gözükse de direk kana karışan mısır şurubu var.

Çok ciddi miktarda kafein ve tuz var bunlarda. Günlük ihtiyacın 20 katı kadar yükseklikte. Enerji verdiği iddia edilen kafein ve şeker bunlarında yüksek doz ciddi yan etkileri olabiliyor. Bu enerjiyi günlük çay tüketerek de sağlayabilirsiniz. Kalp hızında artış, ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliği, ellerde titreme, mide ve bağırsak sorunları, sık idrara çıkma, uyku sorunları yapabilir. Bu içecekleri kullanırken bu riskler göz ardı edilmemeli" dedi.

(İHA)

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "İmralı'dan beklenen o açıklama gelmeli"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "İmralı'dan beklenen o açıklama gelmeli"
Milletvekili maaşını yetmediğini söyleyip gündem olmuştu! Doğan Demir'den yeni açıklamaMilletvekili maaşını yetmediğini söyleyip gündem olmuştu! Doğan Demir'den yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
enerji içeceği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Böyle eşleşme görülmedi! Devler Ligi'nde son 16 kuraları çekildi...

Böyle eşleşme görülmedi! Devler Ligi'nde son 16 kuraları çekildi...

Kimse ne olduğunu anlayamadı! En-Nesyri'den gece yarısı paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! En-Nesyri'den gece yarısı paylaşım

Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 yaşını geçen araçlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 yaşını geçen araçlar dikkat

'Bir şeyin yok' denilip taburcu edilmişti! 1 gün sonra hayatını kaybetti

'Bir şeyin yok' denilip taburcu edilmişti! 1 gün sonra hayatını kaybetti

10 peynir markası o listenin başını çekti!

10 peynir markası o listenin başını çekti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.