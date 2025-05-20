Gençler dikkat! Sigara içmeyi bıraktırmıyor, alıştırıyor! Sigarayı bırakmak için hangi tedavi önerilir? Uzmanlar uyardı...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigara kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

“ELEKTRONİK SİGARALAR, BİZİ SİGARADAN UZAK TUTAR MI?"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, elektronik sigaranın davranışsal terapi ve tıbbi destekle birlikte uygulandığında bazı olumlu sonuçlar verdiğini ancak gerçek yaşam verilerinin bu sonuçlarla örtüşmediğini dile getirerek, “Elektronik sigaralar, bizi sigaradan uzak tutar mı?’ ya da ‘Sigarayı bırakmak için elektronik sigaraları kullanabilir miyiz?’ gibi sorular soruluyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Bu çalışmalarda da farklı farklı sonuçlar var. Bazı çalışmalarda elektronik sigara içenlerin, bu süre içerisinde sigarayı bırakmalarının arttığı bulgular da var. Bu çalışma protokolü içerisinde, destek tedavileriyle beraber uygulandığında böyle bir sonuç elde ediliyor. Gerçek hayattan alınan çalışmalara bakıldığında; elektronik sigara içenlerin, sigara içme ve sigaraya yeniden başlama oranları elektronik sigara kullanmayanlara göre daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Siz belli bir süre içerisinde elektronik sigaranın yanında sigarayı bıraktıracak bir davranış değişikliği tedavisi uygularsanız, elektronik sigaraların sigarayı bırakmanızda yardımcı olabileceği ortaya çıkmış. Bu sonuç, gerçek yaşam verileri ile çelişiyor. İnsanlar, elektronik sigarayı bir davranışsal değişiklik şeklinde uygulamıyorlar. Hayatının bir parçasıymış gibi kullanıyor ve aksi sonuçlar elde ediyor” ifadelerini kullandı.

"SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN, NİKOTİN REPLASMAN TEDAVİSİ UYGULANABİLİR"

Prof. Dr. Özlü, elektronik sigaraların nikotin bağımlılığını artırdığını ifade ederek, “Elektronik sigara içenler, daha çok sigara kullanıyor. Elektronik sigara kullananların ileride sigaraya başlama oranları çok daha fazla. Elektronik sigaralar, sigaraya atlama taşı görevi üstleniyor. 18 yaş altına sigara satılması yasak olduğu için gençlerin sigaraya ulaşımı zor. Dolayısıyla bu dönemde elektronik sigaraya başlayıp ardından nikotin bağımlılığı gelişiyor. Birkaç yıl içerisinde de sigaraları kullanmaya başlıyorlar. Elektronik sigaraların, sigaraya başlamada önemli bir işlevi var. Çalışmalar bu durumu ortaya koyuyor. Elektronik sigaranın kendisi de zararlıdır. Elektronik sigaranın yol açtığı ölümcül akciğer hastalığı da tanımlanmıştır. Doğru olan şey ne sigara ne de elektronik sigaradır. Kırk katır mı, kırk satır mı gibi bir çözümsüzlük içinde kalmamak lazım. Sigarayı bırakmak için, gerekirse nikotin replasman tedavisi uygulanabilir. Bunun etkili olduğuna dair bilimsel kanıtlar var” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır