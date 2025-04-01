'Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı' iddiası! CHP'li vekil Bakan Tekin'e sordu: "Buna da soruşturma açtınız mı?"

Ankara’da bulunan Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nde bir grup öğrenci toplanarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Sonrasında ise iddialara göre öğretmenler tarafından engellenen öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi.
O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen bu iddiayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.
CHP'li Öztürkmen bahsi geçen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara’da bir Anadolu Lisesi’nde topluca Gençliğe Hitabe okuyan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildiği iddia ediliyor.
Ceza alan bir öğrencinin, 'Bunun neresi suç? Atama saygısızlık yapıyorsun.' sözlerine, müdür yardımcısının 'Başlarım senin atana.' şeklinde karşılık verdiği belirtiliyor.
Hiçbir eğitimci, hiçbir Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin okunmasıyla derdi olamaz. Bu müdür yardımcısının derdi nedir? Buna da soruşturma açtınız mı?"
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