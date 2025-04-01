'Gençliğe Hitabe'yi okuyan öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı' iddiası! CHP'li vekil Bakan Tekin'e sordu: "Buna da soruşturma açtınız mı?"

Ankara’da bulunan Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi’nde bir grup öğrenci toplanarak Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Sonrasında ise iddialara göre öğretmenler tarafından engellenen öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi.

CHP'Lİ VEKİL İDDİALARI BAKAN TEKİN'E SORDU

O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen bu iddiayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.

"ÖĞRENCİLERE UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR"

CHP'li Öztürkmen bahsi geçen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’da bir Anadolu Lisesi’nde topluca Gençliğe Hitabe okuyan öğrencilere uzaklaştırma cezası verildiği iddia ediliyor.

"MÜDÜR YARDIMCISININ 'BAŞLARIM SENİN ATANA' ŞEKLİNDE KARŞILIK VERDİĞİ BELİRTİLİYOR"

Ceza alan bir öğrencinin, 'Bunun neresi suç? Atama saygısızlık yapıyorsun.' sözlerine, müdür yardımcısının 'Başlarım senin atana.' şeklinde karşılık verdiği belirtiliyor.

"BUNA DA SORUŞTURMA AÇTINIZ MI?"

Hiçbir eğitimci, hiçbir Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin okunmasıyla derdi olamaz. Bu müdür yardımcısının derdi nedir? Buna da soruşturma açtınız mı?"